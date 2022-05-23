بكوب ماء واحد ستتغير النتيجة تماماً.. قلي البطاطس بدون زيت مثل المطاعم مقرمشة وهشة وذهبية

إن البطاطس المقلية من أشهر الأكلات التي يفضل تناولها معظم الناس، لكن دائمًا ما تكون ممتلئة بالدهون الغير صحية بسبب احتوائها على كمية من الزيوت المرتفعة، لذلك نجد أن الناس يبحثون عن طريقة قلي البطاطس بدون زيت، لكن تظل البطاطس مقرمشة ولذيذة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

قلي البطاطس بدون زيت

لكي نتحصل على بطاطس مقلية رائعة دون أن يتم استخدام مكون الزيت، فيجب علينا أن نلتزم بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

المقادير

4 حبات من البطاطس.

ورق زبدة.

كمية من الماء للسلق.

طريقة قلي البطاطس بعد سلقها

في بداية الأمر نقوم بإزالة القشرة الخارجية من حبات البطاطس، وبعدها نقوم بتقطيعها إلى أصابع.

ثم نقوم بغسل أصابع البطاطس جيدًا بالماء، حتى نتخلص من أي آثار للأتربة المتواجدة بحبات البطاطس.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم على النار به كمية من الماء، فيجب ترك الماء حتى تمام غليانها.

ومن ثم نقوم بوضع أصابع البطاطس داخل هذا الوعاء، فيتم ترك البطاطس داخل الماء المغلي لمدة تقدر بحوالي دقيقتين.

وبعد ذلك نقوم بغلق النار على البطاطس، ويتم استخدام المصفاة، حتى نتخلص من الماء المتواجد بالبطاطس.

ثم نقوم بإحضار صينية به ورقة زبدة، ويتم وضع طبقة من أصابع البطاطس على ورقة الزبدة، حتى لا يتم التصاقها بالصينية.

ومن بعدها نقوم بوضع الصينية داخل الفرن المشتعل بدرجة حرارة متوسطة بعض الشيء.

وبعد أن نلاحظ أن البطاطس قد تغير لونها إلى اللون الذهبي، فهنا يعني أنها قد تم تحميرها بالشكل المطلوب.

ثم يتم إخراجها من الفرن، وتقدم ساخنة مع رش كمية بسيطة من الملح عليها.

فهذه الطريقة تأخذ وقت بسيط لإعداد بطاطس مقلية دون استعمال زيت، حيث يقدر الوقت بحوالي تلت ساعة.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لاستخدام الزيت عند قلي البطاطس، وذلك بعد عرضنا لطريقة سهلة وسريعة في قلي البطاطس بدون زيت، وبالتالي سنتحصل على مذاق البطاطس المقلية المقرمشة دون أن يكون هناك أي أثر للدهون الغير صحية والتي يتركها الزيت المستخدم في القلي.