بالعجينة اليابانية السحرية.. خبز الحليب الهش الطري بمقادير سهلة في البيت لألذ فطور للكبار والصغار

يعتبر خبز الحليب من أشهى وألذ أنواع الخبز والتي يفضل تناولها معظم الناس، لكن دائمًا ما يوجد صعوبة في الوصول إلى مذاق هذا النوع من الخبز بنفس مذاق المحلات، لكننا سنقوم بإزالة تلك الصعوبة عند عرضنا المفصل لهذا المقال.

خبز الحليب

إليكم أسرع وأسهل طريقة تحضير خبز الحليب داخل المنزل بهذه الخطوات الآتي ذكرها:

المقادير

حبة بيض مخفوقة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

وملعقة كبيرة ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

حبة بيض.

خبز هوكايدو الياباني

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع بداخله دقيق منخول مع الملح.

بعد ذلك نضيف الحليب الباودر والبيضة، وذلك مع الاستمرار في التقليب، حتى نتأكد من تداخل المكونات معًا بالشكل المطلوب.

ثم على الجانب الآخر نقوم بإحضار إناء صغير الحجم ونضع بداخله السكر والخميرة وماء الورد والزبدة، وذلك مع التقليب باستمرار، حتى نتحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بتدفئة الماء في إناء على النار، وبعدها نقوم بسكب الماء الدافئ على خليط الخميرة، فنقوم بتقليب المكونات جيدًا مع الماء الدافئ.

ثم يتم ترك الخليط لمدة من الوقت، وذلك بهدف تفاعل المكونات بالشكل المطلوب.

بعد ذلك على الجانب الآخر نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية.

ومن هنا تأتي خطوة وضع خليط الخميرة والماء مع خليط الدقيق، فيجب أن نقوم بتقليب وخلط المكونات معًا، حتى نتحصل على قوام عجين متماسك.

بعد ذلك نقوم بدهن العجين بكمية بسيطة من زيت الزيتون، وبعدها نقوم بتغطية العجين ونتركها جانبًا لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة، وذلك بهدف تخمير العجين بالشكل المطلوب.

ومن ثم نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم، وبعدها نقوم بترك كرات العجين حتى ترتاح ويضاعف حجمها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بدهن كرات العجين بالبيض والفانيليا، ويتم إدخال كرات العجين في صينية داخل الفرن.

وبعد أن نلاحظ تغير لون كرات العجين إلى اللون الذهبي، فهنا يكون خبز الحليب جاهزًا للخروج من الفرن.

وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لصعوبة إعداد خبز الحليب داخل المنزل. لكن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على الالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات. التحضير التي قمنا بعرضها المفصل داخل هذا المقال.