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تبحث الفتيات عن طريقة عمل كريم الليمون لإزالة التجاعيد والتخلص من خطوط الوجه الدقيقة، فمع مرور الوقت يشيب الوجه وتبدأ التجاعيد تغزوه وتزيد من شيخوخته ولكن باستخدام كريم الليمون يمكنك القضاء على أي تجاعيد وآثار للشيب على بشرتك فالتجاعيد من أكثر الأمور المزعجة للبشرة، والليمون من المكونات الطبيعية التي لها فوائد صحية وفوائد للبشرة والجلد وسنقوم بتوضيح طريقة عمل الكريم وتحضيره بالتفصيل حتى تحصلي على بشرة مشدودة وناعمة. طريقة عمل كريم الليمون لإزالة التجاعيد مكونات الطريقة:- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:- أضيفي عصير الليمون إلى كريم الفازلين الطبي وقلبي المكونين جيدًا ثم أضيفي نشا الذرة وزيت جوز الهند وقلبي المكونات مرة أخرى.

اغسلي بشرتك جيدًا حتى تنظفيها من أي كريمات ثم قومي بتطبيق الخليط على بشرتك بطبقة كثيفة ودلكي لمدة خمس دقائق مع التطبيق.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة تتراوح بين العشر إلى خمسة عشر دقيقة ثم قومي بغسل بشرتك جيدًا ثم قومي بشطف بشرتك.

يجب تجفيف بشرتك جيدًا وبعد ذلك رطبيها ويمكنك تكرار الصفة ثلاث مرات أسبوعيًا والنتائج ستظهر بعد عدة مرات فقط من الاستخدام. وصفة الأفوكادو لشد البشرة المكونات:- نصف ثمرة أفوكادو مطحونة.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقتان صغيرتان من زيت ازيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بخلط كل المكونات في وعاء مناسب وقلبيه جيدًا حتى تتأكدي من أن كل المكونات أصبحت خليط واحد متجانس.

بعد أن تتجانس المكونات ضعيها في علبة زجاجية صغيرة جافة ومعقمة وأغلقيها ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة.

اغسلي بشرتك ثم قومي بفرد الخليط ودلكيه لمدة سبع دقائق بحركات دائرية واتركيه على بشرتك لمدة تصل إلى النصف ساعة وحتى يجف من على بشرتك.

عند الإزالة قومي بفرك بشرتك بيديك حتى تتخلصي من البثور السوداء الموجودة على الأنف واشطفي بشرتك بماء فاتر ثم قومي بتجفيفها واتبعي الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. كريم الليمون والفازلين ضعيه دقائق علي بشرتك للتبييض والقضاء على التجاعيد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. كريم الليمون والفازلين ضعيه دقائق علي بشرتك للتبييض والقضاء على التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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