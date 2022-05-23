القهوة والصابون سيجعل بشرتك كأن عمرك 15 سنة حتى لو كنتي في ال50 لبشرة بيضاء بدون هالات أو تجاعيد

طريقة عمل صابونة القهوة التي تعتبر من أهم المنظفات التي يتم تصنيعها بسهولة في المنزل ويجب أن تكون موجودة عند كل سيدة في منزلها لاحتوائها على العديد من الفيتامينات التي تساعد البشرة على تفتيحها وأيضًا توحيد اللون ونضارتها، وتساعد البشرة على تجديد خلاياها من البقع الداكنة والحبوب التي تترك أثرًا غير مستحب، لذلك سنتعرف هنا على فوائد صابونة القهوة وكيفية صنعها في الأسطر القادمة.

صابونة القهوة

هناك كثير من الفوائد التي تعود علينا من استخدام صابونة القهوة ومن ضمنها:

أنه يمكن استخدامها لغسل اليدين لإزالة الروائح الكريهة كتنظيف السمك أو تنظيفها من عمل الأطعمة في المطبخ.

يمكن استخدامها كمقشر طبيعي للبشرة عندما يتم غسل الوجه بها.

يساعد في تنظيف الجسم إذا تم الاستحمام بها حيث يساعد في تجديد خلايا الجسم ويعطي للجسم رائحة جميلة.

طريقة عمل صابونة القهوة

المكونات

صابونة واحدة على حسب الاختيار ويفضل بالجلسرين.

3 معالق من القهوة.

2 ملعقة من الزنجبيل المطحون.

فنجان من ماء الورد.

فنجان من زيت الزيتون الطازج والبكر.

طريقة التحضير

يتم بشر الصابونة في طبق ثم يتم وضعهم في الماء الساخن ووضع ماء الورد معها ويتم تقليبهم حتى يتم التجانس ويتم وضعها ليلة كاملة في الثلاجة.

ثم يتم وضع زيت الزيتون أو يمكن وضع زيت اللوز بدلاً منه مع الخليط الخاص بالصابونة وماء الورد ويتم تقليبهم مرة أخرى.

ثم يتم وضع الخليط بالكامل مع إضافة القهوة على النار مع الزنجبيل ويتم تقليبهم حتى تمام التجانس لمدة 30 دقيقة على النار

حتى يتم إذابة الصابون بالكامل ويتم رفعها من النار عندما غليانها ثم يتم تبريدها.

ثم يتم تعبئتها في قالب من السيليكون حسب الشكل المتاح لكي أو المتوافر لديكي.

ثم يتم تركها جانبًا حتى تبرد تمامًا وتتشكل على حسب القالب التي تم وضع الصابونة بداخلها.

وهكذا يتم استخدامها بدون أي أضرار وأي كيماويات على الجسم والبشرة.

طريقة استخدام صابونة القهوة للبشرة

يجب اتباع هذه الخطوات للحصول على بشرة نقية بنتائج مبهرة ألا وهي: