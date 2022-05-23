كعك الحليب الهش بعجينة قطنية رائعة للفطور والعشاء ومع الشاي يستحق التجربة وبمقادير بسيطة

كعك الحليب الهش من أكثر المخبوزات شهرة والتي يفضل تناولها الكثير من الناس، لكن يجدون صعوبة في تحضيرها بنفس طريقة المحلات الخاصة بإعداد المخبوزات، وهذا دورنا في الكشف عن طريقة سهلة فيث تحضير كعك الحليب داخل هذا المقال بشكل مفصل، وبالتالي يجب الاعتناء بكل معلومة سنقوم بذكرها، وهذا هو المطلوب من القارئ.

كعك الحليب الهش

لكي نتوصل إلى مذاق كعك الحليب اللذيذ، فيجب علينا أن نلتزم بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

المقادير

250 جرام من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

كيلو وربع من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من المحلب.

نصف كيلو جرام من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الحليب.

كعك بالحليب والسمسم

أولًا نقوم بوضع الدقيق والسكر والزبدة السائلة والمحلب والبكينج باودر والحليب وجوزة الطيب داخل بولة عميقة، وذلك مع العجن جيدًا بواسطة استعمال اليد، حتى نتحصل على قوام العجين الطري المتجانس.

بعد ذلك نقوم بترك العجين حتى يرتاح ويختمر لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة.

ثم تأتي خطوة تقسيم العجين إلى أجزاء صغيرة، ومن بعدها نحول كل جزء إلى شريط طويل.

بعد ذلك نأخذ كل شريط ونجعله يدور حول نفسه، بحيث نصنع شكل مميز يشبه الكعكة.

ثم وبعد أن نقوم بتكرار عملية تشكيل الكعك، فنقوم بإحضار صينية ونضع بها ورقة زبدة، ونضع به قطع الكعك.

بعد ذلك يجب ترك الكعك بداخل الصينية لمدة 3 ساعات حتى يرتاح، وذلك قبل دخوله إلى الفرن.

ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية.

بعد ذلك يتم إدخال صينية الكعك داخل الفرن لفترة زمنية تقدر بحوالي 15 دقيقة، حتى اكتمال النضج، ويصير لون الكعك ذهبي.

وبالتالي يكون الكعك جاهزًا للخروج من الفرن، ويقدم مع الحليب الساخن.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بتقديم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول طريقة تحضير كعك الحليب الهش بالمنزل، فنجاحنا في التوصل إلى مذاق هذا النوع من الكعك يعتمد على حسب الالتزام الكامل بكل تفصيله قد عرضناها داخل المقال لألذ فطور.