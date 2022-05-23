نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقي بجمالك.. ماسك القهوة للبشرة وتخلصي من كل مشكلات بشرتك واستمتعي بوجه مثالي ونضر خالي من العيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة للبشرة من أكثر الوصفات المستخدمة لتجميل الوجه وإخفاء تجاعيده، فقد أثبت هذا المشروب الساحر الذي يعشقه كثير من الأشخاص أنه يمكنه أن يحل مشاكل كثيرة في بشرة الوجه، وهو من الماسكات الطبيعية التي تمنح بشرتك مزيد من الرونق والنضارة، وهذا يجعلك دومًا تثقين في نفسك وفي جمالك، حتى أننا سوف نذكر لك أكثر من وصفة تعينك على ذلك.

ماسك القهوة للبشرة

هذا المسحوق البني الرائع غني بمضادات أكسدة لهذا تعالج آثار حبوب الوجه، بالإضافة إلى التخلص من هالات العين، مع اختفاء بقع تشوه صفاء بشرتك.

المكونات

ملعقة قهوة.

ملعقة حليب.

الطريقة

اغسلي البشرة في بداية الأمر بشكل جيد وجففيها نصف تجفيف.

ثم اخلطي القهوة مع الحليب، وقومي بتوزيع الخلطة على بشرة وجهك ورقبتك ويديك.

انتظري ربع ساعة ثم قومي بفركه، وبعدها اشطفي وجهك بماء فاتر.

يمكنك وضع كريم مرطب بعد الماسك لتحصلي على الفائدة كاملة.

فائدة القهوة للبشرة

تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري.

تخفي تجاعيد الوجه وتعيد لك مظهرك الشبابي بالتدريج.

يمكنك تطبيق هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

مقشر الوجه بالقهوة

أما إن رغبتِ في التخلص من طبقة الجلد الميت في وجهك، تستطيعين استخدام القهوة أيضًا في صنع مقشر طبيعي لبشرتك، والتفاصيل كالآتي:

المكونات

ملعقة قهوة.

ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة من السكر.

الطريقة

اخلطي المكونات سويًا.

ثم وزعيها على البشرة، واعملي على تدليكها بأطراف أصابعك بلطف بشكل دائري.

انتظري عدة دقائق مع الاستمرار في التدليك، ثم اشطفي وجهك بماء دافئ، بعدها اشطفيه بماء بارد.

قناع القهوة لعلاج الهالات السوداء

من المشاكل التي تؤرق الفتيات والنساء بشكل عام، لهذا يمكنك معالجة تلك المشكلة من خلال الطريقة التالية:

المكونات

زيت زيتون.

ملعقة قهوة.

ملعقة ماء ورد.

الطريقة

اخلطي المكونات أولًا بعد تنظيف بشرتك.

احرصي على أن تكون الوصفة تشبه العجينة السميكة نسبيًا.

ثم ضعيها أسفل عينيك، مع عدم التدليك.

اتركيه قرابة 20 دقيقة، ثم اشطفي المنطقة بلطف، وجففيها بعناية.

فيما يخص ماسك القهوة للبشرة سنجد عشرات الوصفات، لكننا عرضنا لكم أهم الخلطات التي تحتاجين إليها لمعالجة مشكلات ببشرتك.