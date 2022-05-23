طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه حضريها بأبسط المكونات

كيكة الزبادي الهشة، يوجد الكثير من عشاق الكيك سواء الكبار أو الصغار، يتمتع الكيك بمذاق رائع ومتميز يجذب الكثير لتناوله فيوجد أنواع كثيرة من الكيك التي تبدع سيدات البيوت في إبداعها، فيوجد كيك سادة التي لا غنى عنه فيمكن تناوله كوجبة فطار أو عشاء بجوار كوب من اللبن أو الشاي، كما يوجد الكيك بالشكولاتة وكيك الفراولة ويوجد كيك البرتقال الذي يفضله الكثير، كما يوجد كيك جوز الهند اللذيذ وأنواع أخرى عديدة للكيك، كما يوجد الكب كيك والتشيز كيك الذي يتمتعوا بمذاق لذيذ وسهولة التحضير، لذلك تبحث العديد من السيدات والفتيات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي عن طرق سهله وسريعة لإعداد أجود أنواع الكيك في المنزل دون أن تتعرض للتلف وبشكل هش وبمذاق رائع تبهر العديد عند تناولها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كيكة الزبادي الهشة

يمكنك إعداد كيك هش بمكونات سهلة وبسيطة وكذلك غير مكلفه والتي تكون كالآتي:

مقدار ثلاث بيضات.

كوب سكر.

ملعقة فانيليا.

اثنين كوب من الزبادي.

نصف كوب سمن مضاف عليها القليل من الزيت.

رشه ملح.

كوبان وربع دقيق منخول جيداً.

كيس بيكنج بودر.

طريقة إعداد كيكة الزبادي الهشة

يمكنك تحضير الكيك بشكل سهل وسريع وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ونضيف كل من البيض والسكر والفانيليا ويتم خفقهم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي بشكل جيد للوصول لمزيج هش.

ثم يتم إضافة الزبادي ويتم ضرب الخليط جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة السمن والزيت ويتم ضربهم مرة أخرى.

يتم بعد ذلك إضافة الدقيق والبيكنج بودر ويتم ضربهم جيدا للوصول إلى خليط متجانس.

يتم إحضار صينية بمقاس متوسط تدهن بالزيت أو السمن ويوضع القليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة في الصينية.

يسكب الخليط في الصينية ويوضع في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة ولابد من عدم فتح الفرن قبل مرور النصف ساعة حتى لا تهبط الكيكة وبعد ذلك تترك خمس دقائق إضافية لتمام النضج.

تترك لتبرد وبعد ذلك تقطع وتقدم دافئة أو باردة بجوار أي مشروب ساخن أو بارد.

في الختام فقد تعرفنا على كيكة الزبادي الهشة وأنواع الكيك، ومكونات إعداد الكيك الهش، وكذلك طريقة تحضيرها والتكات التي تعمل على نجاح الكيك والحصول على النتيجة المرغوب فيها بمذاق وشكل رائع تبهر العديد.