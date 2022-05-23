نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من الضياع.. وصفة سحرية لتبييض الأسنان وإعادتها كاللؤلؤ بمكونات طبيعية واقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتبييض الأسنان معلومة مهمة تخص جمال مظهرك، فأحيانًا تلاحظ أن أسنانك لونها أصبح مصفرًا على الرغم من حرصك على غسلها يوميًا، لكن هناك عوامل كثيرة تسبب هذه المشكلة، من أهمها التنظيف الخاطئ، وتناول مشروبات تسبب دكانة لون الأسنان مثل القهوة أو الشاي، وبالأخص التدخين، لهذا سوف نعرض بعض الوصفات الفعالة في تبييض الأسنان بطريقة سريعة وسحرية.

وصفة سحرية لتبييض الأسنان

أول طريقة مكونة من مكون واحد فقط، وهو سعره رخيص للغاية، وقد يكون لديك في البيت أصلًا وهو الفحم، أما عن كيفية استخدامه فهو عن طريق :

وضع قطع من الفحم في منديل ورقي، اظهري فقط قطعة منها ثم قومي بحك أسنانك بهذا الجزء الظاهر.

كرري الخطوة لعدة دقائق ثم اشطفي أسنانك وسوف تفاجئين بلون أسنانك الأبيض الجميل.

طريقة مجربة لتبييض الأسنان

من أهم الطرق المستخدمة في حل مشكلة الأسنان الغير بيضاء، ثم أنها تعتمد على مكونات كلها طبيعية وتفاصيلها كالآتي:

ملعقة زبد بحر مطحون من محل العطارة.

قطرات من الليمون.

وملعقة مريمية مطحونة.

قليل من معجون الأسنان.

الطريقة

اخلطي المريمية مع زبد البحر وعصير الليمون، واعجنيهم جيدًا.

ثم خذي القليل من هذه الوصفة وضيفي فوقها قليل من معجون الأسنان على الفرشاة.

ثم ابدئي في فرك أسنانك بالطريقة التقليدية، وهذه الوصفة تجعل أسنانك ناصعة وجميلة.

تبييض الأسنان بزيت الزيتون

يعد هذا النوع من الزيوت متعدد الاستخدام من الوصفات السحرية في معالجة اصفرار الأسنان، والأمر يحدث بالطريقة التالية:

اغمسي قطنة في زيت الزيتون، ثم قومي بفرك أسنانك بها.

ويمكنك استبدال الفرشاة بدلًا من قطعة القطن.

وهو يجعل لثتك قوية، وأسنانك بيضاء صحية.

العسل مع معجون الأسنان

وصفة أخرى تعينك في الحصول على أسنان بيضاء وابتسامة لامعة، وهي مكونة من معجون الأسنان مع عسل النحل والخطوات بهذا الشكل:

ضعي قليل من العسل فوق معجون الأسنان على الفرشاة.

ثم ابدأ في فرك الأسنان لمدة دقائق.

بعدها اشطفها بماء دافئ، وداوم على تلك الوصفة ستلاحظ الفرق.

هناك أكثر من وصفة سحرية لتبييض الأسنان ذكرنا لك أهمها عزيزي القاري، وفي هذا الشأن نتمنى أن تكون قد تمتعت بالمعلومات التي قدمناها لك اليوم من خلال هذا المقال