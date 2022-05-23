لنوم هادى كالأطفال.. التخلص من الأرق نهائياً نصائح الاستماع بنوم عميق لنشاط وصحة طوال اليوم

يعتبر الأرق واحدًا من المشكلات التي تواجه البعض منا ويكون ذلك نتيجة عدة أسباب منها التفكير في شي سلبي، والأرق قادر على جعل حياة الإنسان غير طبيعية إذ أنه يجعله في حالة قلق وتوتر بسبب قلة النوم، لذلك نقدم لكم من خلال سطور هذا المقال القادمة بعض الأساليب التي تساعدك على التخلص من الأرق بكل سهولة.

التخلص من الأرق

لأن الأرق سببًا قويًا في جعل الحياة مملة ومتعبة بسبب ما يعانيه الجسم من تعب وإرهاق، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تحدث من جراء عدم النوم الجيد منها الصداع والام الجسم والعضلات وشحوب الوجه وتورم العينين، والتوتر والعصبية وخلل في العيديد من وظائف الجسم التي لا حصر لها حاولنا أن نساعدك في إتباع بعض الأساليب من أجل نوم هادئ، وإليكم هذه الأساليب فيما يلي:

نصائح كيفية علاج الأرق وقلة النوم

جعل أوقات النوم ثابتة من أجل تعديل الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، حيث أن اختلاف توقيت النوم وعدم انتظامه يجعل الجسم في حالة من الاضطراب مما يساعد على الأرق.

عدم ترك أي جهاز إلكتروني داخل حجرة النوم مثل التليفون المحمول وغيرها من الأجهزة، حيث له تأثير على تنشيط المخ في حالة مشاهدة أي فيديو عليه في الوقت الذي يسبق النوم مباشرةً لوجود الموجات الكهربائية بها.

إذا كنت تعمل أو تذاكر حاول أن تبتعد تمامًا عن حجرة النوم.

حاول أن تساعد جسمك على استعادة نشاطه. من خلال أخذ قسط من الراحة لمدة عشرين دقيقة في وقت الظهيرة حتى تتجنب الإصابة بالأرق.

عليك أن تذهب إلى النوم فور حاجتك إليه. حتى إذا مر وقت شعورك بالنوم سيجعلك تدخل في حالة من الأرق.

حاول ممارسة التمارين الرياضية خلال اليوم من أجل أن تشعر بالتعب. وحتى يساعدك هذا على حاجتك إلى النوم في الليل.

عدم التحرك كثيرًا على السرير في وقت النوم. لأن هذه الحركة تجعل جسمك في حالة نشاط مما يجعلك غير قادر على النوم ليلًا.

حاول أن تبتعد عن كل ما هو موتر. فتجنب التفكير في أي شيء سلبي في الليل.

قم بدهان حوائط حجرة النوم بألوان هادئة وغير موترة لتساعدك على الاسترخاء

في نهاية الحديث عن التخلص من الأرق فقد قمنا بعرض بعض الأساليب التي عليك اتباعها من أجل الشعور بالراحة والخلود إلى النوم بسهولة. حيث أن الأرق يعتبر مرض يحتاج إلى العلاج لما يسببه من تعب نفسي وجسدي.