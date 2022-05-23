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عمل القرنبيط الكرسبى، بالرغم من كثرة فوائد القرنبيط إلا أنه لا يوجد الكثير يحبون تناوله، فهو من أنواع الخطار الغنية بالألياف والفيتامينات وبالأخص فيتامين ك، يوجد العديد من الطرق التي يطهو بها القرنبيط ومن أشهرها وأفضلها في الطعم هو القرنبيط المقلي المقرمش، جربي العديد من الطرق للقرنبيط وأفضل الطرق التي تعطيه طعم مميز. عمل القرنبيط الكرسبى قرنبيطة.

4 بيضات.

كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب لبن.

نصف كوب دقيق.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

بابريكا.

كزبرة ناشفة. طريقة عمل القرنبيط الكرسبى نظفي القرنبيط جيدًا وبعد ذلك قومي بتقسيمها إلى زهور.

في حلة على النار قومي بوضع مياه وبعد الغليان قومي بوضع زهور القرنبيط واتركيها حتى تسلق في المياه.

إزيلي زهور القرنبيط من المياه واتركيها لتجف.

في وعاء بلاستيكي قومي بوضع باقي المكونات وقلبيها مع بعض جيدًا، يجب أن تختلط المكونات ببعضها حتى لا ترين الدقيق.

بعد جفاف زهور القرنبيط قومي بوضعها في خليط الدقيق والبيض واللبن والبقدونس التي سبق تحضيرها.

في طاسة قومي بوضع زيت غزير وانتظري حتى يغلي.

ضعي زهور البقدونس بعد وضعها في الخليط بالزيت العزير المغلي.

إزيلي القرنبيط المقلي من الزيت على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. القرنبيط المقلي المقرمش قرنبيط.

بقدونس مفروم.

شبت مفروم.

كزبرة مفرومة.

كزبرة ناشفة.

ملعقة كمون صغيرة.

ملعقة بابريكا صغيرة.

ملح فلفل أسود حسب الرغبة.

بيضتان.

نصف كوب لبن.

ربع كوب دقيق.

ربع كوب نشا. طريقة عمل القرنبيط الكرسبى في حلة على النار قومي بوضع زهور القرنبيط حتى تسلق وتنضج قبل قليها.

في وعاء مناسب قومي بوضع كافة المكونات التي تم ذكرها، يفضل وضعها بالتدريج حتي يسهل دمجها.

ظلي في تقليب المكونات حتى تندمج جيدًا ولا يوجد بها أي كتل دقيق أو نشا.

يمكنك زيادة الحليب حتى يسهل تقليب الخليط.

اتركي زهور القرنبيط لتجف بعد سلقها في المياه.

قومي بوضع زهور القرنبيط واحدة تلو الأخرى في خليط الحليب والدقيق وبعد ذلك قومي بوضعها في زيت غزير مغلي.

قومي بتقليبه على كافة الاتجاهات حتى يصبح لها لون أحمر. عمر شويل - جدة أنسي أي طريقة تأنيه... طريقة عمل القرنبيط الكرسبى بخطلة جبارة طعمة روعه - ثقفني

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