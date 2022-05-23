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يمكنك التعرف على طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل، حيث أن كل الأكلات المشوية مثل الكفتة واللحمة والفراخ وغيرها وكذلك الشاورما والكثير من الأطعمة لا تكتمل لذّتها إلا بالمخلل وجاء الخيار المخلل على رأس كل أنواع المخللات، وشراء المخلل من الخارج وحفظه في الثلاجة قد يجعله يفسد لأنه أكثر عرضة للعفن من غيره ولذلك تحضيره في المنزل هو أكثر ضمانًا من شراءه من الجاهز ويمكنك حفظه لفترة طويلة بطريقة معينة وتخزينه لوقت الحاجة. طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل المكونات:- خيار طويل ورفيع.

كمية مناسبة من الثوم.

محلول تخليل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

سكر أبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المطحون.

فلفل أحمر مطحون.

كزبرة مسحوقة. طريقة التحضير:- قومي بغسل الخيار ثم قومي بتقطيعه من الأطراف وقطعيه إلى قطع متساوية إما بالطول أو العرض وقومي بوضعه داخل برطمان زجاجي أو بلاستيكي.

أضيفي الثوم ثم قومي بتحضير محلول التخليل من خلال إضافة لماء والملح وقلبيهم جيدًا بحيث يغمر الماء الخيار حتى ترك ربع البرطمان فارغ.

أضيفي الخل الأبيض إلى البرطمان حتى آخر البرطمان وقومي بإضافة السكر والخل والتوابل وقومي بإضافة المحلول على البرطمان.

أغلقي البرطمان واتركيه في مكان دافئ لعدة أيام حتى يتم تخليله تمامًا وقومي كل فترة بإزالة الريم الأبيض المتراكم عليه حتى لا يسرّع من تعفن الخيار بسهولة.

بعد عدة أيام قومي بفحص الخيار وقومي بإخراجه وقت الحاجة إلى استخدامه مع كل الأطعمة. أسرار نجاح وصفة مخلل الخيار تقليب المخلل كل ساعتين في أول يوم وقومي بتقليبه باستمرار حتى تنتهي عملية التخليل.

ملعقة السكر تساهم في جعل الخيار مقرمش ولذيذ.

التأكد من عدم وجود أي هواء يتخلل برطمان الخيار حتى لا يفسد.

ترك الخيار أثناء تخليله في مكان مناسب ودافئ.

يمكنك إضافة ورق العنب أو الزيت إلى المخلل حتى تتأكدي من وصول الأكسجين إلى المخلل.

لا تقل مدة التخليل عن أسبوعين و لا يجب فتح البرطمان خلال هذه المدة حتى لا يفسد أبدًا. عمر شويل - جدة يا جمالو... مخلل الخيار المقرمش بالخلطة المشطشطة اسرار تحضيره في البيت بطريقه المصانع - ثقفني

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