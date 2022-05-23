فطاير سريعه علي الطاسه هشه و خفيفه للفطار والعشاء بدون فرن ولا تخمير بحشوات مختلفة

فطائر سريعة على الطاسة، في كل صباح ومساء تبحث الأمهات دائماً على وصفات جديدة يمكنك تحضيرها في وجبة الإفطار أو العشاء، حيث يعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي لابد أن تحتوي على كافة القيم الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان وهذا لكى تساعدهم طوال اليوم، ومن أكثر الوصفات التي يفضلها الجميع وبالأخص الأطفال والشباب هي الوجبات السريعة مثل الفطائر و المعجنات و المخبوزات، ولذلك حرصنا على تقديم أسهل طريقة لتحضير الفطائر بحشوات مختلفة بدون تخمير أو فرن على الطاسة ستحضرينه خلال 10 دقائق فقط.

مقادير الفطائر السريعة على الطاسة

تواجة الأمهات وربات البيوت مشكلة كل يوم وهي وجود وصفات جديدة لتحضيرها على الإفطار والعشاء، فلابد من أن تكون وجبة الفطار والعشاء خفيفة لكى يسهل هضمها وتحتوي على فوائد غذائية تمد الجسم بالطاقة، لذلك تعد الفطائر من أحلي الوصفات التي يمكنك تقديمها في وجبة الإفطار ويمكنك حشوها حشوات كثيرة جدًا كما يفضلها أفراد أسرتك، وسنقدم لكم أسرع طريقة لعمل فطائر على الطاسة، المكونات هي:

نص كيلو دقيق منخول.

3 معالق كبيرة من النشا.

معلقه صغيره ممسوحه ملح.

3 معالق كبيرة من الحليب البودر.

رشة من السكر.

4 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

ماء دافئ للعجن.

الحشوات

جبنة رومي.

بسطرمة.

جبنة موزاريلا.

سلامي متقطع.

جبنة شيدر.

زيتون مخلي مقطع.

عصاج لحمة مفرومة.

فراخ متبلة.

طريقه تحضير الفطائر السريعة على الطاسة

هذه هي المكونات التي نحتاجها في تحضير أسوع وأسهل وأطعم فطائر هشة وخفيفة بدون إضافة بيض، الفطائر تعد من الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها و تناولها طوال الوقت، وهذا لأنها خفيفة و يسهل هضمها، لذلك يطلبها الأطفال وجميع أفراد الأسرة، فمن خلال تطبيق هذه الوصفة لعمل فطائر بحشوات مختلفة، طريقة التحضير هي: