فطاير سريعه علي الطاسه هشه و خفيفه للفطار والعشاء بدون فرن ولا تخمير بحشوات مختلفة

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فطائر سريعة على الطاسة، في كل صباح ومساء تبحث الأمهات دائماً على وصفات جديدة يمكنك تحضيرها في وجبة الإفطار أو العشاء، حيث يعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي لابد أن تحتوي على كافة القيم الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان وهذا لكى تساعدهم طوال اليوم، ومن أكثر الوصفات التي يفضلها الجميع وبالأخص الأطفال والشباب هي الوجبات السريعة مثل الفطائر و المعجنات و المخبوزات، ولذلك حرصنا على تقديم أسهل طريقة لتحضير الفطائر بحشوات مختلفة بدون تخمير أو فرن على الطاسة ستحضرينه خلال 10 دقائق فقط.
مقادير الفطائر السريعة على الطاسة
تواجة الأمهات وربات البيوت مشكلة كل يوم وهي وجود وصفات جديدة لتحضيرها على الإفطار والعشاء، فلابد من أن تكون وجبة الفطار والعشاء خفيفة لكى يسهل هضمها وتحتوي على فوائد غذائية تمد الجسم بالطاقة، لذلك تعد الفطائر من أحلي الوصفات التي يمكنك تقديمها في وجبة الإفطار ويمكنك حشوها حشوات كثيرة جدًا كما يفضلها أفراد أسرتك، وسنقدم لكم أسرع طريقة لعمل فطائر على الطاسة، المكونات هي:
- نص كيلو دقيق منخول.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- معلقه صغيره ممسوحه ملح.
- 3 معالق كبيرة من الحليب البودر.
- رشة من السكر.
- 4 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
- ماء دافئ للعجن.
الحشوات
- جبنة رومي.
- بسطرمة.
- جبنة موزاريلا.
- سلامي متقطع.
- جبنة شيدر.
- زيتون مخلي مقطع.
- عصاج لحمة مفرومة.
- فراخ متبلة.
طريقه تحضير الفطائر السريعة على الطاسة
هذه هي المكونات التي نحتاجها في تحضير أسوع وأسهل وأطعم فطائر هشة وخفيفة بدون إضافة بيض، الفطائر تعد من الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها و تناولها طوال الوقت، وهذا لأنها خفيفة و يسهل هضمها، لذلك يطلبها الأطفال وجميع أفراد الأسرة، فمن خلال تطبيق هذه الوصفة لعمل فطائر بحشوات مختلفة، طريقة التحضير هي:
- نقوم في البداية بنخل الدقيق وهذا لكي تصبح الفطائر هشه وخفيف.
- ثم نضع الدقيق في وعاء كبير و نضيف عليه الحليب البودر والسكر و الملح ونقلبهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزيت على الدقيق ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح الخليط مثل حبات الرمل.
- نقوم بوضع الماء الدافئ على الخليط مع العجن المستمر حتى يصبح لديك عجينة طرية ولينة.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى 6 قطع متساوية الحجم ونقوم بتغليف قطع الفطائر بالزيت ونغطيها.
- نأتي بالحشوات المفضلة والمتواجدة لديك مثل الجبنة المشكلة و الزيتون المخلي المقطع ونقلبهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع القليل من الزيت على سطح الرخامة ونقوم بفرد العجينة حتى يصبح سمك 2 سم.
- نقوم بوضع الحشوة في منتصف الفطائر ونغلقها الفطائر جيدًا من الأطراف.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الفطائر السريعة.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ونوزع القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع الفطائر.
- نهدأ النار على الفطائر ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل ونقلبها على الجهة الأخرى حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم تقدم الفطائر السريعة في الطاسة للطعام بالصحة والهنا.
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