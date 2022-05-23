الفطير الفلاحي المشلتت هش ومورق..تعالى هعملك طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله خطوة بخطوة هتعمليه على طول

عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله خطوة بخطوة، الفطير المشلتت فهو من أشهى وأفضل أنواع الفطير ويتخذه البعض كنوع من الطعام للترحيب بالضيوف خاصةً في القرى ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن إعداد الفطير بعدة طرق متنوعة حيثُ يوجد الفطير المشلتت السادة و الفطير باللحمة المفرومة و الفطير بالقشطة وأنواع أخرى وتبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل ولذلك إليكم خطوات التحضير بدون تعب أو مجهود.

عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الفطير المشلتت والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل الفطير المشلتت في البيت

المكونات المطلوبة:

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

كوب من الزيت.

ملعقتين من السكر.

كوب ماء.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب من السمنة الذائبة.

خطوات التحضير:

نحضر بوله ونضع بها السكر مع الدقيق والملح ونقوم بعجن المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج مع عصير الليمون ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية الحجم ونقوم بتشكيلها في هيئة كرات ونرصها في الصينية المدهونة بالسمنة.

نترك العجين لمدة ساعة حتى يرتاح ثم نضع السمن مع الزيت فوق مسطح ونفرد العجين عليها و ندهنه مرة أخرى بالزيت أو السمنة ونضع مرة طبقة من العجين ونفردها باليد.

نكرر الخطوات مع باقي كمية العجين ونقوم بثني الأطراف.

نحضر صينية وندهنها بالسمنة ونرص بها العجين ونضعها في الفرن لمدة عشر دقائق.

ننتظر حتى يأخذ اللون الذهبي الرائع ثم نخرجه من الفرن.

طريقة الفطير المشلتت بالتفاح المكرمل

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الفطير المشلتت بالتفاح

المكونات المستخدمة:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة ملح.

كوب سمن.

زيت.

كوب من الماء.

ملعقتين من السكر.

الحشو:

قطع تفاح.

ملعقة قرفة مطحونة.

كوب سكر.

التحضير: