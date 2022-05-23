طريقة عمل البصل البودر في المنزل بدون الكثير من الخطوات

عادة ما يلجأ البعض في رؤية العديد من الوصفات الغير جيدة والتي تحتاج إلى الكثير من الخطوات حتى تتمكن من صنعها بحذفيرها وأم أن تنجح أو لا تعطيك ذات الفاعلية التي ترغب في الحصول عليها، لكننا اليوم سنحضر لك طريقة عمل البصل بودر بشكل جديد ومميز للغاية دون أن تتكلف الكثير من الأموال، وفي ذات الوقت ستحصل على مذاق ونكهة مميزة بأقل الكميات التي يمكنك استخدامها لذلك أحرص الآن على تنفيذ الخطوات في الفقرات التالية، وهذا لتحصل على الفاعلية الكاملة مما تحتاج.

طريقة عمل البصل البودر

هناك الكثير من الأشخاص يقوموا بأخذ جذوع البصل الأخضر ويحرصوا على تجفيفه في الفرن الكهربائي أو الغاز ويظل الكثير من الوقت، بل ويحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تقوم بتنفيذه بطريقة سليمة ولكنك لا تحصل على المذاق الذي تحصل عليه من منتجات أخرى، لذلك إليك الآن الطريقة والمكونات الصحيحة:

المكونات

نصف كيلو بصل أبيض (ممكن أحمر لكن الأبيض لزيادة النكهة).

موقد مشتعل.

إناء زجاجي نظيف ومعقم ومحكم الغلق.

طريقة تحضير البصل البودر

أشعلي الموقد الكهربائي أو الغاز على أعلى درجة حرارة عندك لمدة تصل إلى ساعة إلا ربع أو أكثر.

أحضري الآن مقدار البصل وأحرصي على تقطيعه لشرائح رفيعة ومتساوية.

قومي بتوزيعه على ورق ورق زبدة أو ورق خبز.

وأحرصي على عدم جعل أي شريحة تكون على الآخر، لضمان أنه لا يوجد أي مياه.

الآن عليك بإغلاق النار من الموقد ووضع الوعاء المخصص للفرن المليء بالبصل في الفرن.

أتركيه لعدة ساعات قد تصل إلى اليوم التالي، لكن أتركيه حتى يجف تمامًا.

طريقة حفظ البصل البودر

أخرجي البصل المجفف من الفرن المطفي وأحرصي الآن على القيام بطحنه جيدًا في مطحنة التوابل الجافة تمامًا، إذا لم يكن لديك ممكن أن تقومي بفرمها بواسطة الهون.

بعد الطحن وجعل البصل كالمسحوق، الآن أحضر وعاء زجاجي أو بلاستيكي صالح للاستخدام العديد من المرات، معقم ومحكم الغلق وضع فيه مسحوق البصل.

نختار الوعاء محكم الغلق حتى لا يطول البصل أي من رطوبة الجو فيفسد، ويمكن أن يظل معاك طوال العام إذا قمت باستخدامه بحرص.

طريقة استخدام البصل البودر

هذه الوصفة يكون فيها الطعم مكثف للغاية، لذلك إذا كنت تقوم باستخدام في العادة ملعقتين قم في هذه الوصفة باستخدام نصف ملعقة أو حسب تعزيز الطعم الذي تريد الحصول عليه، وبالهناء والشفاء ويمكنك ترك تعليق إذا قمت باتباع الوصفة وإعطائنا رايك.