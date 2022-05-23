نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الثوم البودر في المنزل الاقتصادي بدون استخدام ورق التوم الأخضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الثوم البودر من أكثر الأشياء التي حرص الكثير من ربات المنزل بالعمل على السؤال عنها، وهذا لانتشار العديد من الوصفات الغير جيدة بالمرة ولا تعطي أي مذاق أو رائحة الثوم التي نريدها في هذا المسحوق المجفف، لذلك أتينا لك الآن بوصفة لن تجديها في أي مكان آخر، وهذا لأنها من الوصفات المميزة والاقتصادية في ذات الوقت فلن تقومي بدفع الكثير من النقود من أجل الحصول عليها، لذلك إليك الآن خطوات وطرق تحضير الوصفة بالإضافة إلى طريقة الاستخدام.

طريقة عمل الثوم البودر

إذا كنت تريدي الحصول على بودر من الثوم فعال وله رائحة ومذاق يغنيكي تمامًا عن طلبه من أي مكان آخر، وهذا لأنهم يحرصوا على وضعه في الكثير والكثير من الأشياء التي لا علاقة لها بالثوم على الإطلاق حتى يزيدوا من كمية المسحوق، وهناك وصفات أخرى كانت تقوم باستخدام الورق الأخضر من الثوم لكي يحصلوا على المذاق الذين يريدون الحصول عليها، لكن نحن الآن سنعطيك الوصفة السهلة والفعالة التي تحتاجي إليها وتبيعها الآن عبر الفقرة التالية.

أنظر إلى طريقة عمل البصل البودر.

طريقة تحضير الثوم البودر

قبل أن نقوم بكتابة طريقة التحضير تعرفوا الآن على المكونات خلال النقاط التالية:

100 جرام من الثوم البلدي الصغير (ابتعدي تمامًا عن الثوم المتواجد في الأسواق لأنه لا يوجد له نكهة على الإطلاق).

وعاء زجاجي نظيف ومحكم الغلق.

موقد أو فرن كهربائي أو غاز.

طريقة عمل مسحوق الثوم البودر

الآن يمكنك متابعة الخطوات التالية حتى تحصلي على ثوم بودر شهي:

أحضري الثوم وأحرصي على تقطيعه لقطع رفيع ومتساوية، يمكنك طحنه في المطحنة الكهربائية لكن لا تطحنيه لدرجة أن يخرج الماء الخاص به، يجب أن تكون الحبة جافة.

أحضري صينية مخصصة للفرن وضعي فيها ورق الخبز وأحرصي على توزيع الثوم المقطع أو المفروم بالتساوي.

قبل الخطوات السابقة يجب أن تقومي بإشعال الموقد الخاص بك لفترة تصل إلى ساعة، وقبل أن تقومي بإدخال الثوم عليك بغلق الموقد أو الفرن تمامًا.

أنتظر إلى أربع ساعات أو أكثر من ذلك، حتى يجف الثوم تمامًا.

تقوم الآن بإخراجه وطحنه في محضرة الطعام أو مطحنة التوابل لتحصل على مسحوق مميز ذو نكهة ورائحة مميزة ومكثفة.

أنظر أيضًا إلى طريقة زراعة البقدونس في المنزل.

طريقة حفظ الثوم البودر

يمكنك حفظ الثوم البودر عن طريق وضعه في وعاء محكم الغلق بلاستيكي كان أو زجاجي، لكن أبعده تمامًا عن أي مكان تكثر فيه الرطوبة حتى لا يفسد ويظل معك أطول فترة ممكنة.

طريقة استخدام الثوم البودر

يمكنك استخدام هذا المسحوق المنزلي الصنع بحذر شديد، وهذا لأنه مركز النكهة للغاية ونصف ملعقة منه تعطيك نكهة ملعقتين من الثوم البودر المتواجد في الأسواق، لذلك يجب أن تقوم بالحذر، ويمكنك استخدامه مع العديد من خلطات الشواء.