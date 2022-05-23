نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك موزه وزبادي تعالى أقولك معمل بيها أية..طريقة عمل ماسك لشد البشرة بدون هالات وتجاعيد وجه كالقمر في المقال التالي

طريقة عمل ماسك لشد البشرة، الحفاظ على البشرة من الجفاف والتجاعيد يحتاج إلى شرب كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات فهي من أكثر المواد التي تجعل البشرة مشدودة، وكذلك التغذية الكاملة لها، لذلك لا بد من شرب الماء بمقدار 2 لتر يوميًا، بالإضافة إلى تغذية البشرة وترطيبها، بالإضافة إلى تجنب الاقتراب من الشمس والحرارة لأوقات طويلة وكل هذه العوامل تساعد على شد البشرة، بالإضافة إلى استخدام المواد الطبيعية التي تعمل على شد البشرة والحصول على بشرة رائعة. طريقة عمل ماسك لشد البشرة ماسك الموز والزبادي حوالي ثلاث ملاعق موز كبيرة أو موزة كاملة متوسطة.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

ملعقة صغيرة زبادي. ماسك عصير الطماطم يتم وضع الموز في محضرة الطعام وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي واللوز كل هذه المكونات.

في محضرة الطعام وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي واللوز كل هذه المكونات. عندما توضع في محضرة الطعام تتجانس جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي يمكنك استخدامه على الوجه والرقبة.

الموز يحتوي على فوائد متعددة، بالإضافة إلى الدهون التي تحتاج لها البشرة حتى تحصل على الترتيب اليومي.

بالإضافة إلى الزبادي الرائع للوجه والذي يعطيه التغذية الكاملة مع إضافة زيت اللوز الحلو الذي يحتوي على فيتامين E والهام جدًا للبشرة،.

لمقاومة التجاعيد، بالإضافة إلى حمايتها من حرارة الشمس الضارة التي نتعرض لها كل يوم.

يوضع هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

يعطي نتائجها هائلة ويساعد على شد البشرة ومقاومة التجاعيد. ماسك عصير الطماطم نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ماء الطماطم الموجود بداخلها.

نقطة فيتامين سي. تحضير الوصفة ماسك عصير الطماطم يتم استخدام العصارة الموجودة بداخل الطماطم فقط والاستغناء عن اللحم، بعد ذلك قومي بإضافة نصف ملعقة من البيكنج صودا وتقليبها جيدًا.

وإضافة 2 نقطة من فيتامين سي.

هذه الوصفة رائعة تعمل على شد البشرة بالإضافة إلى أنها تقضي على جميع الدهون الغير محببة في البشرة وتتركها ناعمة كبشرة الأطفال.

كما يجب الذكر أن عصير البرتقال يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يعمل على تغذية البشرة.

وكذلك شدها ويخفي تجاعيد البشرة وتفضل كثير من السيدات استخدامه. عمر شويل - جدة عندك موزه وزبادي تعالى أقولك معمل بيها أية..طريقة عمل ماسك لشد البشرة بدون هالات وتجاعيد وجه كالقمر - ثقفني

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