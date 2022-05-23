نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الملح للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القضاء على الشيب بالملح، شيب الشعر مزعج ويجعل الشكل الخارجي للأشخاص كبير، ولا يفضل الكثير ظهور السن على الشكل الخارجى، وخاصة أنه يظهر أيضاً على صغار السن ولا يقتصر على الكبار فقط، حيث يظهر نتيجة نقص إنتاج مادة الميلانين المسئولة عن تلوين الشعر، وتجعل الشعر أسود ولامع ومميز، لذلك يقوم الكثير بصبغ شعرهم لتلوينه إلى اللون المفضل، والتخلص من اللون الأبيض المزعج، وخاصة السيدات ينزعجن من لون الشعر الأبيض أمام أزواجهن، ولكن الصبغات الكيميائية مضرة على الشعر، لذا يفضل الكثير استخدام الوصفات الطبيعية، ويمكن استخدام الملح في القضاء على شيب الشعر خلال أيام بسيطة، كما إنها من الوصفات الأكثر بحثاً، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تحضير الملح للقضاء على شيب الشعر.

وصفة الملح للقضاء على الشيب

يدخل الملح في الأطعمة لانه يعطيه نكهة مميزة، حيث لا يمكن تناول أي طعام بدون إضافة الملح إليه، كما يدخل في وصفات البشرة للقضاء على تجاعيد البشرة المزعجة ،ويمكنك تحضير الوصفة في المنزل بكل سهولة من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقتين من الملح.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

فازلين ملعقتين.

زيت اللوز ملعقة واحدة.

حناء ملعقة صغيرة.

قهوة ملعقة كبيرة.

زيت السمسم ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير الوصفة

يساعد الملح على تغذية بصيلات الشعر لزيادة إفراز مادة الميلانين الملونة لبصيلات الشعر، فهو ممتاز بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية التى تزيد من كثافة ولمعان الشعر، وبالتالي يمكننا خلال فترة بسيطة التخلص من شيب الشعر، حيث يتم استخدام الملح في القضاء على شيب الشعر من خلال إتباع الآتي.

يتم خلط الملح والفازلين والحناء والقهوة في إناء حتى يتم التجانس بين جميع المكونات.

نضيف زيت الزيتون والسمسم وزيت اللوز إلى المكونات السابقة ونقلب حتى التجانس.

نوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو للتخلص من بقايا الملح.

تكرر الوصفة حتى يتم التخلص من جميع الشعر الأبيض.

أهمية الملح في التخلص من الشيب

وتتمثل فوائد الملح في التخلص من شيب الشعر في الآتي.

يساعد الملح على تغيير لون الشعر الأبيض.

يعزز اللون الأسود الطبيعي للشعر.

يقضي على شيب الشعر.