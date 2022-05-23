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“ارخص من الليزر” زيت الزيتون والنشا لازاله الشعر من الجذور للتخلص من مشكلة الشعر الزائد قومي بالتعرف على طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والخل لإزالة الشعر، فالشعر الزائد يقلل من أنوثة المرأة كما أنه يؤثر في نعومتها، وخاصة شعر الوجه يؤثر في مظهرها لأنه جزء ظاهر جدًا وخاصة عند وضع المكياج يظهر تمامًا، وما يزعج الفتيات أن إزالة الشعر بالليزر هي وسيلة مكلفة جدًا ولا تستطيع كل فتاة أن تحمل تكلفتها إلى كل أجزاء الجسم ولذلك نقدم لكم وصفتنا اليوم فهي من أفضل وصفات إزالة الشعر الطبيعية والغير مكلفة. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والخل لإزالة الشعر مكونات الوصفة:- كمية وفيرة من الخل الأبيض.

زيت زيتون بكمية مناسبة.

معلقه نشا. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع شفرة الحلاقة بداخل الخل الأبيض ثم قومي بتمريرها على قدمك وقومي بحلق الشعر الزائد وفي كل مرة قومي بغمسها في الخل.

بعد أن تنتهي من عملية إزالة الشعر قومي بترطيبه بزيت الزيتون والنشا وادهنيه جيدًا مع التدليك حتى تصبح المنطقة رطبة تمامًا.

اتركي زيت الزيتون على المنطقة لمدة عشر دقائق ثم قومي بشطفه بماء دافئ ويجب عمل هذه الوصفة عند الاستحمام بحيث تكون مسامات الجسم مفتوحة وبدون صابون أو شامبو. بعض النصائح قبل إزالة الشعر الزائد يجب أن تقومي بتعقيم ماكينات وشفرات حلاقة الشعر الزائد حتى تكون خالية من أي جراثيم وميكروبات وبكتيريا.

لا يجب إزالة الشعر أثناء فترة الدورة الشهرية حيث أن الجسم في هذه الفترة يكون متغيّرًا في بعض الهرمونات.

على المرأة تقشير الجسم من أي جلد زائد أو ميت قبل إزالة الشعر بمدة يوم أو يومين على الأكثر.

من الأفضل استخدام كريم مرطب مناسب لإزالة الشعر حتى يصبح الجاف رطب وغير جاف تجنبًا لأي ألم أثناء الحلاقة.

احرصي على تغيير شفرة حلاقة شعر الجسم الزائد كل فترة بحيث لا تحدث أي مشاكل للشفرة وحتى لا يحدث أي التهابات.

شفرة الجسم في الوجه واليدين والقدمين تختلف تامًا عن شفرة إزالة المناطق الحساسة.

دلكي المنطقة بزيت الزيتون بعد إزالة الشعر حتى تصبح رطبة وبحيث يتم تبطئ عملية نمو الشعر من جديد. عمر شويل - جدة "ارخص من الليزر" زيت الزيتون والنشا لازاله الشعر من الجذور بدون الم مع تقليل نموه وصفه جبارة - ثقفني

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