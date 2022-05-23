رشه واحدة يومياً قبل النوم...رشه واحدة من الوصفة الهندية تطول وتكثف السعر وتنبت الفرغات وتقوي الشعر وتمنع تساقطه

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رشه واحدة من الوصفة الهندية تطول وتكثف الشعر وتنبت الفرغات، يعتبر الشعر الطويل من أكثر أنواع الشعر التي تريد كل امرأة أن تصل إليه وأن يصبح شعرها طويلاً وناعماً، ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة تقوم الكثير من النساء بصرف مبالغ كبيرة في المنتجات والمستحضرات من أجل تطويل الشعر وتكثيفه، ولكن معظم هذه المنتجات تكون غالية الثمن ولا يستطيع الكل شرائها، ومن أجل ذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن استخدام الوصفات الهندية في تطويل الشعر.
رشه واحدة من الوصفة الهندية تطول وتكثف الشعر
يوجد العديد من الوصفات الطبيعية الهندية التي تساعد على زيادة نمو الشعر وتطويله ومنها:
وصفة زيت الزيتون والورد المجفف
لتحضير هذه الوصفة يجب تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:
المكونات
- 10 وردات مجففة ومطحونة.
- ½ ملعقة من مسحوق الفلفل الأحمر الحلو.
- عود من القرفة.
- 5 حبات من اليانسون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الشاي.
- 54 ملليلتر من زيت الزيتون.
- 5 حبات من القرفة الناعمة.
- 3 شعيرات من الزعفران.
- ¼ ملعقة من مسحوق الحناء.
- 5 حبات من القرنفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
طريقة التحضير
- في وعاء يتم وضع كل المكونات السابقة ما عدا عود القرفة ويتم عمل لهم حمام مائي لمدة ساعتين ويجب أن تكون النار هادئة.
- أثناء عمل الحمام المائي يجب تقليب المكونات لكي تصبح متجانسة.
- بعد مرور الوقت يتم تصفية الخليط ووضعه داخل زجاجة نظيفة.
- يتم ترك الزجاجة في مكان مظلم لمدة يومين كاملين.
- بعد ذلك يتم رج الزجاجة بشكل جيد قبل استخدامها على الشعر لكي تتجانس المكونات.
- نقوم بعدها بتقسيم الشعر إلى 4 أقسام أو حسب سمك الشعر ويتم وضع الخليط على الشعر وتوزيعه بشكل جيد من الجذور حتى الأطراف حتى يتغلغل الشعر بالكامل بالخليط.
- يتم أيضاً تدليك فروة الرأس باستخدام هذا المزيج باستخدام أصابع اليد لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يتم تنشيط الدورة الدموية في الرأس.
- يترك المزيج على الشعر لمدة ليلة كاملة لكي يستفيد الشعر من المكونات الموجودة في الخليط.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو للقضاء على أي رائحة موجودة بالشعر.
- للحصول على نتيجة فعالة يتم استخدام الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 3 شهور على الأقل.
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