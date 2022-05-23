رشه واحدة يومياً قبل النوم...رشه واحدة من الوصفة الهندية تطول وتكثف السعر وتنبت الفرغات وتقوي الشعر وتمنع تساقطه

رشه واحدة من الوصفة الهندية تطول وتكثف الشعر وتنبت الفرغات، يعتبر الشعر الطويل من أكثر أنواع الشعر التي تريد كل امرأة أن تصل إليه وأن يصبح شعرها طويلاً وناعماً، ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة تقوم الكثير من النساء بصرف مبالغ كبيرة في المنتجات والمستحضرات من أجل تطويل الشعر وتكثيفه، ولكن معظم هذه المنتجات تكون غالية الثمن ولا يستطيع الكل شرائها، ومن أجل ذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن استخدام الوصفات الهندية في تطويل الشعر.

رشه واحدة من الوصفة الهندية تطول وتكثف الشعر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية الهندية التي تساعد على زيادة نمو الشعر وتطويله ومنها:

وصفة زيت الزيتون والورد المجفف

لتحضير هذه الوصفة يجب تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:

المكونات

10 وردات مجففة ومطحونة.

½ ملعقة من مسحوق الفلفل الأحمر الحلو.

عود من القرفة.

5 حبات من اليانسون المطحون.

ملعقة صغيرة من الشاي.

54 ملليلتر من زيت الزيتون.

5 حبات من القرفة الناعمة.

3 شعيرات من الزعفران.

¼ ملعقة من مسحوق الحناء.

5 حبات من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير