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تحظى البسبوسة بشعبية كبيرة لدى شريحة عريضة من الأشخاص بمختلف الفئات العمرية سواء كانوا أطفال أو كبار، نظراً لطعمها اللذيذ، وسهولة تناولها،وعلى الرغم من بساطة تحضيرها، إلا أن هناك بعض الحيل التي تضمن لكي عزيزتي إعداد بسبوسة لذيذة وطرية، وذلك بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة لدى كل منزل،وفيما يلي سنقدم لكي بعض الوصفات التي تمكنك من تقديم بسبوسة كالتي تباع بالمحلات أو المطاعم. طريقة عمل البسبوسة الطرية زي المحلات ¾ من السمن البلدي

3 أكواب من دقيق السميد

¾ من اللبن الدافئ

3 ملاعق من جوز الهند المطحون

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر

½ كوب من الشربات البارد الثقيل نسبياً (كوب ونصف من الماء، كوب ونصف من السكر، ¾ ليمونة، كيس من الفانيليا) طريقة التحضير قومي بتسييح السمنة حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة، وضعيها في إناء عميق.

أضيفي للسمن مقدار السميد بحرص، وقلبيهما جيداً بأصابعك حتى يمتزج كل مقدار السميد ويتشرب السمن، ثم ضعي جوز الهند المطحون، مع التقليب المستمر.

اسكبي اللبن الدافئ على الخليط، ثم البيكنج بودر، وقومي بتقليب كافة المكونات معاً بحرص وفي اتجاه واحد، تفادياً للحصول على عجينة ناشفة، حتى تحصلي على قوام رملي.

ضعي الخليط في الصينية متوسطة الحجم، ووزعيها بشكل متساوي (يمكنك وضع ورق زبدة في أرضية الصينية، حتى يسهل عليكي رفع البسبوسة من الصينينة).

سخني الفرن على درجة حرارة عالية لبضع دقائق، ثم قومي بإدخال الصينية، واتركيها حتى يحمر وجهها لمدة (نصف ساعة تقريباً).

قومي بإشعال شواية الفرن لمدة خمس دقائق، حتى تحصلي على اللون الذهبي للبسبوسة، ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن. كيفية تحضير شربات البسبوسة ضعي مقدار السكر في حلة صغيرة، وضعيها على نار هادئة .

أضيفي مقدار الماء إلى السكر، مع التقليب المستمر، حتى تتأكدي من ذوبان السكر.

اتركي الخليط حتى يصل لدرجة الغليان لمدة 5 دقائق، ثم قومي بوضع عصير الليمون على الخليط.

أضيفي مقدار الفانيليا، وقلبيها جيداً حتى تمتزج مع الخليط، ثم ارفعيه من على النار.

اسكبي الشربات وهو ساخن على البسبوسة الساخنة، حتى تضمني الحصول على بسبوسة طرية، ثم قومي بتقطيعها لتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة بأسرار الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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