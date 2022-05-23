نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر معجون الأسنان لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون ألم الشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا في المقال التالي

إزالة الشعر بمعجون الأسنان، نقدم لكي في هذه المقالة بعض الطرق الفعالة والسهلة التي ستخلصك من الشعر الزائد بدون ألم وفي أقل وقت ممكن، ففي ظل عمل المرأة وانشغالها الدائم بمسؤليات الأطفال والبيت، تبحث أغلب الفتيات والسيدات عن أسهل الأساليب التي تساعدها على إنجاز مسالة الشعر الزائد دون الحاجة إلى تكبد عناء الذهاب إلى الكوافيرات أو صالونات التجميل، توفيرا للوقت والمال. طريقة استخدام معجون الأسنان في ازالة الشعر المكونات ملعقتين كبيرتين من معجون الأسنان.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من الحليب السائل البارد. طريقة التحضير قومي بإذابة الدقيق بالحليب السائل جيداً في وعاء مناسب.

أضيفي مقدار معجون الأسنان إلى الخليط، وقلبيهما جيداً، حتى تحصلي على قوام متماسك بنسبة كبيرة.

قومي بفرك الخليط على جميع أجزاء جسمك التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة (30-45 دقيقة) أو حتى يصبح جافاً تماماً، ثم قومي بفرك تلك الأماكن بيدك بحركات دائرية.

قومي بإزالة الشعر الزائد من تلك الأماكن بأي وسيلة تجديها مناسبة لنوع بشرتك. وصفة الترمس المطحون لإزالة الشعر الزائد المكونات كوب من مسحوق الترمس (250 مللي).

3 أكواب من الماء. طريقة التحضير انقعي مقدار الترمس المطحون بالماء المغلي في إناء. اتركيه منقوعاً لمدة يوماً كاملاً.

قومي بتصفية الترمس من الماء، ثم اسكبي مزيج الماء الناتج بزجاجة رذاذ.

رشي خليط الماء على كامل جسمك، وافركيه لمدة عشر دقائق.

جففي جسمك بفوطة قطنية، ثم ابدئي بإزالة الشعر بأي طريقة تناسبك.

يمكن أن تكرري خطوة رش المحلول على جسمك بعد عملية إزالة الشعر منه، مع ترك الخليط أيضاً لبعض الوقت.

قومي بتكرار تلك الوصفة أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، أو كلما لاحظت بدء نمو الشعر، وستلاحظين بنفسك النتيجة، حيث سيقل نمو الشعر بجسمك بشكل تدريجي حتى يختفي.

لابد أن تقومي بتمرير قطع من الثلج على البشرة وذلك بعد عمليات إزالة الشعر لتتأكدي من إغلاق مسامات جلدك، ثم قومي بعد ذلك بترطيب جسمك جيداً باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك سواء كانت حساسة أو جافة. عمر شويل - جدة سر معجون الأسنان لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون ألم الشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا - ثقفني

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