أسهل طريقة لعمل الكريب المقرمش بطريقة المطاعم المشهورة

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عجينة الكريب من أسهل المعجنات التي يمكن أن نقوم بتجهيزها في المنزل بطريقة سريعة وبدون أن نحتاج إلى مكونات كثيرة، وأن الكريب يعد نوع من أنواع الفطائر حيث أنها من الأكلات التي يعشقها جميع الناس ويمكن أن يتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة، وقد تكون هذه الحشوات مالحة أو حلوة ومن ضمن الحشوات المالحة هي الفراخ المفرومة أو اللحمة المفرومة أو تشكيلة من الجبن مع بعض الخضراوات والزيتون.
مكونات عجينة الكريب
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- بيضتان.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- نصف كوب كبير من الماء.
طريقة عمل عجينة الكريب
- قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان ونضيف إليهم نصف كوب كبير من الحليب السائل ويفضل أن يكون الحليب بارد.
- ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونصف كوب كبير من الماء ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لمدة دقيقتين تقريبا لخفق البيض مع باقي المكونات.
- ونحضر طبق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إلى الدقيق ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا ويتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعض لتجانسهم.
- ويتم وضع الخليط الجاف إلى الخليط الذي يوجد في الخلاط مع مراعاة وضع خليط الدقيق بشكل تدريجي ومع الإستمرار في تشغيل الخلاط لكي نحصل على عجينة سائلة وناعمة جدا لا يوجد بها أي تكتلات.
- ونضع هذه العجينة في طبق ونتركها قليلا حتى ترتاح وبعد ذلك نحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار بشرط ان تكون هادئة ونضع في هذه الطاسة القليل من الزيت ويتم دهنها بالفرشاة.
- وعند تسخين الطاسة نقوم بوضع كمية قليلة من عجينة الكريب وليكن كوب صغير من العجينة ويتم فردها بإستخدام ملعقة.
- ونترك الكريب على النار ليكون لونه ذهبي فاتح من الوجهين ثم يتم إخراجه من الطاسة وبعد الإنتهاء من كمية العجينة يتم حشوه بالحشوة المرغوب فيها.
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