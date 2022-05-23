أسهل طريقة لعمل الكريب المقرمش بطريقة المطاعم المشهورة

عجينة الكريب من أسهل المعجنات التي يمكن أن نقوم بتجهيزها في المنزل بطريقة سريعة وبدون أن نحتاج إلى مكونات كثيرة، وأن الكريب يعد نوع من أنواع الفطائر حيث أنها من الأكلات التي يعشقها جميع الناس ويمكن أن يتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة، وقد تكون هذه الحشوات مالحة أو حلوة ومن ضمن الحشوات المالحة هي الفراخ المفرومة أو اللحمة المفرومة أو تشكيلة من الجبن مع بعض الخضراوات والزيتون.

مكونات عجينة الكريب

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

بيضتان.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

نصف كوب كبير من الماء.

طريقة عمل عجينة الكريب