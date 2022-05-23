10 اسباب تقولك ليه المفروض تاكلي طماطم كل يوم

الطماطم مرتبطة بمركب اسمه الليكوبين ، واللي ليه فوايد صحية كتير ، والحقيقة ان كل الخضروات والفواكة اللي لونها احمر بتحتوي على نسبة من مادة الليكوبين ، وهي المادة اللي بتديها اللون الاحمر ، ولكن الطماطم بشكل خاص بتحتوي على كمية اكبر من الليكوبين مقارنة بالخضروات التانية ، تقريبا حبة الطماطم متوسطة الحجم بتحتوي على حوالي 2 – 3 جرام ، والمثير للاهتمام كمان ان عصير الطماطم بيحتوي على مادة الليكوبين بنسبة اكبر بكتير من الطماطم النية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد الطماطم الصحية وتأثير الليكوبين وخصائصه على الجسم.

فوايد الطماطم الصحية:

1- الطماطم ممكن تحمي بشرتك:

حسب الدراسات ، الطماطم ممكن تساعد على الحماية من الاشعة فوق البنفسجية الضارة وتقليل خطر الاصابة بحروق الشمس ، وده بسبب التركيز العالي للكاروتينات ، واللي هو واحد من مكونات الليكوبين.

ولكن مع ذلك العلماء اشاروا انه ماينفعش نستبدل واقي الشمس بمجرد اكل الطماطم ، ولكن تبقى مع استخدام واقيات الشمس ، بالاضافة كمان ان الطماطم ليها خصائص مضادة للشيخوخة.

2- الطماطم مفيدة للقلب:

الليكوبين هو يعتبر واحد من مضادات الاكسدة اللي ممكن تحمي خلايا الجسم من الاكسدة ، واظهرت الدراسات ان الاشخاص اللي بيستهلكوا الليكوبين عندهم مخاطر اقل للاصابة بأمراض القلب والسكر والسكتات الدماغية.

الليكوبين كمان بيلعب دور في خفض مستويات الكوليسترول الضار ، وكمان ضغط الدم ، ونتيجة لده ، بتقل كمان فرص الاصابة بأمراض القلب ، بالاضافة كمان ان الطماطم تعتبر مصدر غني للفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة ، زي فيتامين E, B, والفلافونويد ، اللي بتساعد على تحسين صحة القلب.

3- الطماطم ممكن تساعد على تحسين النظر:

بصرف النظر عن الليكوبين ، الطماطم بتحتوي على كتير من العناصر الغذائية المهمة ، زي اللوتين والبيتا كاروتين ، وكلها مفيدة لعينيكي ، واالابحاث اثبتت ان العناصر الغذائية دي بتحمي العين من الامراض ، زي اعتام عدسة العين ، وبتدعم صحة النظر بشكل عام.

الطماطم بتحتوي كمان على مواد تانية وهي الزياكسانثين واللوتين ، اللي تعتبر مفيدة في حماية رؤيتك من الضوء الازرق اللي بيخرج من الاجهزة الرقمية زي الموبايل ، وبتلعب دور كمان في تقليل الصداع الناتج عن اجهاد العين.

4- بتساعد على تعزيز جهاز المناعة:

من خلال امداد جسمك بالليكوبين ، اللي يعتبر مضاد اكسدة ، الطماطم هتقلل من الجذور الحرة اللي ممكن تتلف خلايا الجسم وتضعف جهاز المناعة ، وده السبب ان الاطعمة الغنية بالمادة دي ، زي الطماطم ، بتقلل خطر الاصابة بسرطان الرئة, البروستاتا, المعدة.

5- الطماطم ممكن تقوي عضمك:

الطماطم ممكن تساعد على تعزيز صحة العضم ، لانها تعتبر مصدر جيد لمواد تقوية العضم زي فيتامين K والكالسيوم اللي بتحافظ على صحة العضم ، وبتساعد كمان في اصلاح انسجة العضم ، وعلى الرغم ان في اقوال شائعة ان الطماطم ممكن تزود التهاب المفاصل ، لكن مافيش اي دليل علمي على الكلام ده.

6- هتساعد على تحسين مزاجك:

معظم الاطعمة الصحية ، بما فيهم الطماطم ، غنية بالمعادن ، زي النحاس, الزنك, المنجنيز ، ومن فوايدها التانية انها ممكن تأثر بشكل ايجابي على وظائف المخ والمزاج ، عشان كده لو في اي وقت حاسه بالتعب اوو مودك مش حلو ، تقدري تعتمدي على المعادن لتحسين حالتك المزاجية.

7- الطماطم مفيدة للشعر:

بعض الدراسات بتشير ان اكل حوالي من 4 – 5 حبات طماطم في اليوم ممكن يخلي شعرك صحي اكتر ، لان الطماطم غنية بفيتامين A ، وده بيساعد على تقوية ولمعان الشعر ، ولكن الطماطم يمكن ماتساعدش على تكثيف الشعر الخفيف ، الا انها ممكن تحسن حالة الشعر بشكل عام.

8- الطماطم مفيدة جدا لخسارة الوزن:

الطماطم ممكن تساعد على انقاص الوزن ، هي تعتبر وجبة خفيفة منخفضة الكربوهيدرات للاشخاص اللي ماشيين على نظام غذائي لانقاص الوزن لانها بتحتوي على نسبة عالية من الالياف والماية ، وده هيخليكي تحسي بالشبع ، الطماطم ممكن انها تحافظ كمان على توازن السكر فس الدم ، وهو يعتبر امر اساسي لفقدان الوزن ، كمان الطماطم بتحتوي على الكروم ، اللي بيساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

9- الطماطم مفيدة للرئتين:

الخصائص المضادة للاكسدة في الليكوبين ممكن تساعد في الحفاظ على مستويات الجذور الحرة تحت السيطرة ، وحماية جسمك من مشاكل الجهاز التنفسي ، الطماطم بتحتوي على البيتا كاروتين المعروف بتحسين وظائف الرئة ، بالاضافة كمان ، انه ممكن يبطء من شيخوخة الرئة ، حتى ان بعض الابحاث اثبتت انها ممكن تعيد اصلاح تلف الرئة الناتج عن التدخين.

10- الطماطم ممكن تعزز صحة الفم:

الدراسات اثبتت ان الليكوبين ممكن يساعد في امراض اللثة, التهاب اللثة, والتهاب دواعم السن من خلال محاربة الحذور الحرة ، ولكن مع ذلك لازم تكوني حريصة من عدم الافراط في اكل الطماطم النية ، لان الحموضة العالية الموجودة فيها ، ممكن انها تتلف مينا الاسنان ، وتنضيف الاسنان بعدها على طول بالفرشة ممكن يخلي الوضع اسوأ ، عشان كده الافضل انك تستني لمدة 30 دقيقة على الاقل قبل غسل اسنانك بالفرشة ، او تكتفي بمجرد شطف الفم بالماية بس بعد اكل الطماطم.

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