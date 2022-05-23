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تعد الفراخ المقرمشة من أجمل الأكلات التي يبحث عنها الكثير من الناس فهو الوجبة المفضلة لدى معظم الأشخاص وبالتحديد الأطفال حيث أنهم يعشقون تناوله في المطاعم، لأنهم يعتقدون أن الطبقة المقرمشة التي توجد علي الفراخ من الصعب أن نقوم بعملها في البيت ولكن هذا غير صحيح، فعند البحث جيدا عن هذه الخلطة فإننا نجد أن مكوناتها متوافرة وإقتصادية وسهلة التحضير وتكون مقرمشة جدا مثل المطاعم. مكونات كرسبي الدجاج كيلو واحد من صدور الدجاج المخلية.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

كوب واحد كبير من الماء.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع كيلو من الكورن فليكس.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي. طريقة عمل كرسبي الدجاج يتم تقطيع الدجاج أولا ويفضل أن يكون علي شكل أصابع متوسطة الحجم ثم يتم تجهيز التتبيلة فقد نحضر طبق مناسب ونضع به بيضة واحدة.

وبعد ذلك نضع ربع كوب كبير من الخل الأبيض وكوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ثم قومي بإضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

م قومي بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم والثوم البودر والبصل البودر ويتم تقليبهم مع بعض ونضيف كوب واحد كبير من الماء.

ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها ونضع أصابع الدجاج في هذه التتبيلة ونتركها في الثلاجه لمدة ساعة أو أكثر.

وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به الكورن فليكس ويفضل أن يتم طحنه ونضع أصابع الدجاج بالتتبيلة في الكورن فليكس.

ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها الزيت وعند تسخينه نضع أصابع الدجاج بعد تغليفها جيدا بالكورن فليكس.

ونضع الفراخ في الزيت الغزير والسخن ونتركها لتكون مقرمشة وتكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجها وتقديمها ساخنة. عمر شويل - جدة أسرار المطاعم في عمل الدجاج الكرسبي بقرمشة وطعم لذيذ - ثقفني

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