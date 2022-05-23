نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الخميرة للعروسة لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله لبشرة ناعمة بدون بقع في المقال التالي
دلكة الخميرة المكونة من دقيق الشوفان والجلسرين والسكر والحليب تعمل على لتبييض الجسم وتقشيره فهذه الدلكة تستخدمها العروس لأنها تريد أن تظهر جمال وبياض جسمها وأنوثتها وتستخدمها أيضا السيدات، وننصح أي فتاة مقبلة على الزواج بإستخدام دلكة الخميرة، وهي نوع من أنواع كثيرة من الخلطات ولكنها هي الأقوي وهي الوحيدة التي تعمل بشكل فعال وآمن في الحصول على جسم أبيض وناعم خالي من أي عيوب، وتستخدم خلطة الخميرة في تفتيح المناطق الحساسة بين الفخذين وتحت الأبطين، وتعمل خلطة الخميرة علي تقشير المناطق ذات الملمس الخشن مثل الكوعين والركبتين والقدمين فهي قادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة فعند ترك الجسم بدون تقشير فتتراكم خلايا الجلد الميتة علي الجسم ويزيد من إسمرار الجسم وخاصة المناطق الحساسة، وهذه المشاكل تسبب الإحراج للفتيات لهذا يحتاج الجسم إلي التقشير، فتسعي الفتيات والسيدات إلي جسم أبيض وجذاب فتقوم بشراء منتجات باهظة الثمن لتساعدها على التفتيح، ولكن هذه المنتجات تحتوي على المواد الضارة التى تسبب التهابات في البشرة، ويمكن أن تسبب أمراض جلدية، لهذا سوف نقدم مكونات عمل دلكة الخميرة التي تعمل على تبييض وتقشير الجسم بشكل طبيعي وآمن، ويتم تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة ودون وقت وجهد.
مكونات طريقة عمل دلكة الخميرة لتبييض الجسم وتقشيره
- خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية الجافة
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من حليب البودرة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض
طريقة عمل دلكة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم
- أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به الخميرة الجافة الفورية ودقيق الشوفان والجلسرين والزبادي والكركم وحليب البودرة وماء الورد وزيت الزيتون والسكر وعصير الليمون والعسل الأبيض ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض ونحصل على خليط لين ومتجانس.
- وبعد تنظيف الجسم بالماء الفاتر وتجفيفه بالمنشفة نضع خلطة الخميرة ونوزعها جيداً على الجسم كله ونتركها على الجسم لمدة نصف ساعة.
- وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتي نحصل على جسم أبيض ولامع وخالي من أي عيوب بإستخدام دلكة الخميرة.
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