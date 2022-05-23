دلعى بشرتك بأفضل وصفة تقشير البشرة بالفازلين والنشا وتبييضها مثل الضوء الأبيض البراق

يبحث العديد من الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض الوصفات الطبيعية التي قد تقوم بالقضاء على البثور السوداء أو الشوائب والبقع التي يصابون بها كل يوم، والتي تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للفتيات وتقلل مقدار الثقة بالنفس، ولكن ننصحك بتجربة الوصفات الطبيعية والبعد تماما عن المنتجات والمستحضرات التجميلية الكيميائية التي تعمل على إلحاق الكثير من الأضرار ببشرتك، وللتعرف على أفضل وصفة طبيعية يمكنك الإطلاع على موقعنا .. تابعونا.

ماسك النشا والفازلين لتقشير الوجه

يشير الكثير من الأطباء إلى أن النشا والفازلين من أهم المواد التي تساهم في توحيد لون البشرة وتفتيحها، بجانب التخلص من البثور والبقع التي نصيبها.

أولاً المكونات المطلوبة:

مقدار قليل من كلا من النشا والفازلين.

عدد واحد ليمونة.

القليل من الملح.

زيت زيتون.

بضعة قطرات من ماء الورد.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية قم بوضع الفازلين والليمون والنشا في وعاء ثم أضف عليهم القليل من الماء.

وأحرصي على مزج المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم قم بإضافة كلا من الملح وزيت الزيتون وامزجهم جيداً، حتى يصبح الخليط متماسك.

وفي النهاية قم بوضع الخليط على بشرتك بشكل كامل، مع تحريكه ببطء وبشكل دائري.

فوائد النشا للبشرة

للنشا فوائد كثيرة تم إثباتها وفقاً للدراسات التي تم اجرائها، ومنها ما يأتي:

أولاً: يعمل النشا على تفتيح لون البشرة بشكل ملحوظ.

ثانياً: يساهم في توحيد لون البشرة، سواء كان طبيعيا أو ناتج عن أشعة الشمس.

ثالثاً: يساهم في القضاء على البقع الداكنة التي تعاني منها البشرة.

رابعاً: يتخلص من الهالات السوداء بشكل سريع.

خامساً: يعمل على إخفاء البثور أو آثار الحبوب.

فوائد الفازلين للبشرة

يعتبر الفازلين من المستحضرات التي تعمل على ترطيب بشرتك ومنحها العناية بالمطلوبة، ومن أهم فوائد ذلك المستحضر للبشرة ما يلي: