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كيك الرواني من انواع الكيك الغير متداولة لكنه شهي ولذيذ ومغذي، والكيك من المخبوزات التي يحب الأطفال والكبار تناولها في كل وقت، ونحن في هذا المقال نساعدكم في معرفة الطريقة الأسهل لعمل كيك الرواني من أجل تقديمه للأطفال كوجبة عشاء خفيفة. طريقة عمل كيكة الرواني الطريقة الاولى:

المكونات: دقيق سميد.

سكر.

بيض.

ملح.

فانيليا.

جوزالهند.

عسل.

مياه دافئة.

جوزالهند مبشور.

فستق مكسر. طريقة التحضير: في وعاء نقوم بوضع السكر والفانيليا والبيض.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.

الحصول على قوام كريمي.

في وعاء آخر نضع دقيق السميد والملح وجوازاتنا.

وضع الخليط الاول على الخليط الثاني.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.

وضع الخليط في صينية.

وضعها في الفرن.

إخراجها بعد أربعين دقيقة.

تركها جانبًا لتهدأ.

خلط العسل بالمياه الدافئة.

صب السائل على الكيك.

رش المكسرات على الوجه. الطريقة الثانية: المكونات: دقيق.

سكر.

دقيق سميد.

زيت.

زبادي.

بيكنج بودر.

برتقالة مبشورة.

بيض.

ملح.

فانيليا.

جوزالهند.

عسل.

مياه دافئة.

جوزالهند مبشور.

فستق مكسر. طريقة التحضير: في وعاء نضرب البيض والسكر والفانيليا.

إضافة الزبادي وجوز الهند والسميد.

خلط المكونات لمدة لا تقل عن العشر دقائق.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية.

صب الخليط في الصينية.

إخراجه بعد خمس وثلاثين دقيقة.

صب سائل العسل والمياه الدافئة.

يجب أن يكون باردًا والكيك ساخنًا.

رش المكسرات على الوجه. نصائح لعمل الكيك أفضل خلط المكونات جميعها باتجاه عكس عقارب الساعة.

نخل المكونات الجافة أكثر من مرة.

وضع معلقة من الخل أو المشروبات الغازية من الهشاشة أفضل.

التأكد من درجة حرارة الفرن قبل وضع الكيك.

عدم خفض درجة الحرارة او رفعها أثناء وضع الكيك.

عدم فتح باب الفرن بعد إدخال الكيك. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كيكة الروانى الهشة اللذيذة جدا كيكة البسبوسة خطوة بخطوة احلي من الجاهز بكتير - ثقفني

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