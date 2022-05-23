نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندمت حتى جربتها وأصبحت مدمنة عليها وجبة كباب الباذنجان المشوي رهيبه جربوه حالا في المقال التالي
الباذنجان من الثمار التي لها العديد من الفوائد والمزايا، حيث أنها تعتبر من أهم الأشياء التي تساعد في بناء الجسم، فإن الباذنجان يمد الجسم بالحديد ويساعد الجسم في التخلص من الأنيميا وأيضا يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن، ومع ذلك فهو له طعم رائع يحبه جميع الأشخاص ولكن جميعهم يقومون بتحضيره بالصفات المعتادة وقد لا يعرف الكثير وصفة كباب الباذنجان، فهو يعتبر من أطعم الوجبات التي يمكن تحضيرها من الباذنجان بطريقة سهلة وسريعة.
طريقة تحضير كباب الباذنجان في المنزل
يمكنك تحضير ألذ وجبة في المنزل من خلال مكونات اقتصادية موجودة في جميع المنازل سوف نعرضها لكم بشئ من التفاصيل :
المكونات:
- نصف كيلو من الباذنجان.
- 300 جرام من اللحمة المفرومة.
- عدد حبتين متوسطة الحجم من البصل مفرومين.
- توابل مثل الملح والفلفل الأسود.
- واحد حبة طماطم مبشور.
- طماطم شرائح.
- بصل شرائح.
- كوب من الماء.
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم.
طريقة تحضير الوصفة
يجب عليك أن تقوم بتنفيذ جميع الخطوات التي سوف نقوم بعرض حتى تحصل على أفضل طعم كباب الباذنجان في المنزل :
- أول شيء يجب تقشير الباذنجان ثم تقطع حبة الباذنجان إلى جزئين.
- نقوم بفتح ثقوب أو تفتيح الباذنجان من الداخل حتى تتمكن من وضع الملح داخل الباذنجان.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع اللحمة في طبق عميق ونقوم بإضافة البطل المبشور وأيضا الطماطم الميسورة.
- بعد ذلك نضيف إلى ذلك الخليط الملح والفلفل الأسود.
- نقوم بمزج جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم باستخدام هذا الخليط من خلال حشو الباذنجان به.
- ثم بعد ذلك نقوم بتجهيز صينية مناسبة ونضع فيها البصل والطماطم الشرائح ووضع الباذنجان معهم.
- ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الماء مع الصلصة والملح والفلفل وإضافة هذا الصوص في الصينية مع المكونات الأخرى.
- ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة ربع ساعة على الأقل.
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