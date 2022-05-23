ندمت حتى جربتها وأصبحت مدمنة عليها وجبة كباب الباذنجان المشوي رهيبه جربوه حالا

الباذنجان من الثمار التي لها العديد من الفوائد والمزايا، حيث أنها تعتبر من أهم الأشياء التي تساعد في بناء الجسم، فإن الباذنجان يمد الجسم بالحديد ويساعد الجسم في التخلص من الأنيميا وأيضا يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن، ومع ذلك فهو له طعم رائع يحبه جميع الأشخاص ولكن جميعهم يقومون بتحضيره بالصفات المعتادة وقد لا يعرف الكثير وصفة كباب الباذنجان، فهو يعتبر من أطعم الوجبات التي يمكن تحضيرها من الباذنجان بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة تحضير كباب الباذنجان في المنزل

يمكنك تحضير ألذ وجبة في المنزل من خلال مكونات اقتصادية موجودة في جميع المنازل سوف نعرضها لكم بشئ من التفاصيل :

المكونات:

نصف كيلو من الباذنجان.

300 جرام من اللحمة المفرومة.

عدد حبتين متوسطة الحجم من البصل مفرومين.

توابل مثل الملح والفلفل الأسود.

واحد حبة طماطم مبشور.

طماطم شرائح.

بصل شرائح.

كوب من الماء.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم.

طريقة تحضير الوصفة

يجب عليك أن تقوم بتنفيذ جميع الخطوات التي سوف نقوم بعرض حتى تحصل على أفضل طعم كباب الباذنجان في المنزل :