نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جبن الموزاريلا في المنزل مع سر نجاح الطريقة خطوة بخطوة بثلاث مكونات فقط في المقال التالي
الجبنة الموزاريلا من المنتجات التي تستخدمها كل أسرة باستمرار نظرا لدخولها في العديد من الوصفات المختلفة، ولا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها، كما أنها تعطي مذاق رائع للطعام، بالإضافة إلى الشكل المميز إلى الأطباق التي تدخل في وصفاتها مثل البيتزا والفطائر، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين يضيفونها على رغيف الحواوشي لكي يجعله مميزا.
طريقة سهلة لعمل الجبنة الموزاريلا في المنزل
بعض السيدات يبحثن عن طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل، حتى يستطعن توفير بعض المال، وإليكم الطريقة.
المقادير:
- يجب إحضار 8 ونصف كوب من اللبن كامل الدسم، أي 2 لتر تقريبا.
- ربع كوب كبير من عصير الليمون.
- نصف كوب كبير من الخل.
خطوات التحضير
- يتم وضع اللبن في إناء على نار متوسطة، ويتم إضافة عصير الليمون والخل مع الاستمرار في تقليب الخليط.
- نقوم بالتقليب المستمر حتى يظهر قطع بيضاء من اللبن، ونستمر أيضا في التقليب حتى يبدأ في ظهور قطع جبن طرية، ويبدأ اللبن في التجبن.
- بعد تجبن اللبن بشكل ملحوظ نضع حاجز معدني بين الإناء والنار مثل الشياطة.
- ومع ظهور قطع الجبن مع استمرارية التقليب، يتم الضغط عليها بالملعقة المعدنية في جانب الإناء.
- ونستمر في التقليب بشكل مستمر مع الضغط على قطع الجبنة حتى تصبح ذات قوام مطاطي عند محاولة قطعها.
- بعد أن يصبح قوامها مطاطي، يتم إخراج الجبنة من السائل الأبيض، ويتم عصرها للتخلص من الماء الموجود بها.
- وبعد ذلك يتم وضعها في الفريزر حتى تتجمد.
- وعند استخدامها قومي ببشرها جيدا ثم استخدميها، أو قومي بتشكيلها على هيئة أصابع، لعمل اصابع الموزاريلا المقلية.
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