طريقة عمل جبن الموزاريلا في المنزل مع سر نجاح الطريقة خطوة بخطوة بثلاث مكونات فقط

الجبنة الموزاريلا من المنتجات التي تستخدمها كل أسرة باستمرار نظرا لدخولها في العديد من الوصفات المختلفة، ولا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها، كما أنها تعطي مذاق رائع للطعام، بالإضافة إلى الشكل المميز إلى الأطباق التي تدخل في وصفاتها مثل البيتزا والفطائر، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين يضيفونها على رغيف الحواوشي لكي يجعله مميزا.

طريقة سهلة لعمل الجبنة الموزاريلا في المنزل

بعض السيدات يبحثن عن طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل، حتى يستطعن توفير بعض المال، وإليكم الطريقة.

المقادير:

يجب إحضار 8 ونصف كوب من اللبن كامل الدسم، أي 2 لتر تقريبا.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

نصف كوب كبير من الخل.

خطوات التحضير