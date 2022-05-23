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العديد من الأشخاص يعانون من السمنة وزيادة الوزن ويلجأون إلى العديد من الطرق من أجل الحصول على الوزن المثالي، ولكن قد لا ينجح معهم العديد من الأنظمة الغذائية، ولكن المشروبات العشبية دومًا لها تأثير رائع في إذابة الدهون المتراكمة. مشروبات تقوية المناعة المشروب الأول:

المكونات: ثوم.

زنجبيل.

الليمون.

مياه.

عسل أو سكر. طريقة التحضير: تقطيع الليمون إلى شرائح رفيعة.

تقطيع الزنجبيل إلى قطع صغيرة.

هرس الثوم جيدًا حتى يصبح ناعمًا.

في الخلاط الكهربائي نضع المياه والمكونات السابقة.

مزجه حتى تمام التجانس,

وضعه في قدر على النار مع إضافة المزيد من المياه.

الانتظار حتى يصبح القوام ثقيل.

تركه حتى يبرد قليلًا.

تحليته بالسكر أو العسل.

شربه يوميًا. المشروب الثاني: المكونات: خل الأعشاب.

الليمون.

مياه.

زنجبيل.

عسل أو سكر. طريقة التحضير: كأس نضع فيه القليل من المياه والعسل.

مزجهم حتى تمام التجانس.

مزجهم حتى تمام التجانس. وضع الليمون وخل الأعشاب عليهم.

تقليب المكونات جميعها جيدًا.

تقليب المكونات جميعها جيدًا. تحليته بالسكر أو العسل.

شربه يوميًا مرتين على الأقل. المشروب الثالث: المكونات: حبة البركة.

زنجبيل.

الليمون.

مياه.

عسل أو سكر. طريقة التحضير: في زجاجة فارغة نضع قطع الزنجبيل والليمون وحبة البركة والمياه.

خلط جيع المكونات جيدًا.

إضافة العسل من أجل التحلية.

تترك الزجاجة على جنب طوال الليل.

تصفيتها مرة أو مرتين.

تترك الزجاجة على جنب طوال الليل. تصفيتها مرة أو مرتين. شربه يوميًا. فوائد المشروبات الدافئة على الجهاز المناعي مشروبات الأعشاب الدافئة لها العديد من الفوائد التي تساعد في زيادة مناعة الجسم، وهذه الفوائد هي: تعمل المشروبات على رفع المناعة وتقويتها.

الليمون مليئ بفيتامين سي لذلك لا غنى عنه في أي وصفة.

تساعد هذه المشروبات في إنقاص الوزن.

تمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاجهم.

يقوم بالتخلص من السموم في الجسم.

يساهم في علاج مشاكل السعال والبلغم المتراكم. عمر شويل - جدة أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة في الصيف وإذابة الدهون وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين المسدودة - ثقفني

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