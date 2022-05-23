بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل وأسرع وجبة في الأوقات الحرجة

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فطائر الطاسة من المخبوزات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير وتحضر بكل سهولة في المنزل؛ فهى تعتبر من الأكلات السريعة التي يمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة منها الدجاج أو الجبن أو اللحوم وغيرها، ولا تستهلك وقت كبير في تجهيزها كما يمكنك حشوها بالنوتيلا، والكثير من الأمهات يرغبن معرفة طريقة سهلة لعمل فطائر الطاسة بدون صعوبة في تجهيزها، ولذلك نعرض لكم أسهل طريقة لعملها في عشرة دقائق.
طريقة عمل فطائر الطاسة
يمكنك الآن صنع فطيرة الطاسة بكل سهولة وسرعة فهى تعتبر وجبة فطور بسيطة سريعة التحضير بمكونات متوفرة بالمنزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- عدد بيضة واحدة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الماء.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون أو أي نوع من الزيت النباتي.
- 2 كوب لبن حليب سائل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 5 ملاعق كبيرة شبت مفروم.
طريقة التحضير
يمكنك من خلال الخطوات التالية تجهيز فطائر الطاسة في عشرة دقائق فقط؛ فهي سهلة وبسيطة ولا تستهلك مجهود في التحضير، وخطواتها هي كالتالي:
- يتم تحضير وعاء ونضع به البيضة ثم نضع الزيت إلى جانب السكر والماء والحليب، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا.
- نضع هذا الخليط على الدقيق ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.
- من الممكن ان تضع المكونات في الخلاط الكهربي.
- ثم نضع الملح مع التقليب ثم الشبت مع الاستمرار في التقليب.
- يتم وضع المقلاة على النار مع وضع ملعقة من الزيت.
- بعد ذلك نضع الخليط في المقلاة مع توزيعه في المقلاة جيدا بطريقة متساوية.
عندما يتم نضج الوجه يتم التقليب على الوجه الآخر حتى تنضج تماما من الوجهين.
- ثم تقدم في طبق التقديم كوجبة فطور أو عشاء سريعة.
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