خلطة قوية وفعالة لتبييض وتقشير الكوع والركبتين وإزالة البقع الغامقة من أول استخدام

خلطات لتبييض الكوع والركبتين، بعض النساء تعانى من اسمرار منطقة الكوع والركبتين وتعد من المشاكل المزعجة التي تتعرض لها، توجد بعض المستحضرات المصنعة التي تستخدم لحل هذه المشكلة ولكن أحيانا لا تؤدي لنتيجة مرضية، فيجب اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تستخدم لعلاج مشاكل اسمرار الكوع والركبتين، فسوف نبحث عن بعض المكونات للحصول على أفضل نتيجة مذهلة.

وصفة الليمون لتفتيح الكوع والركبتين

يساعد الليمون على التفتيح لاحتوائه على فيتامين سي ويساعد أيضا على إزالة الجلد الميت من البشرة بشكل عام.

المكونات:-

ليمونه واحدة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

الخطوات:-

نحضر الليمون ويقطع إلى نصفين ثم نقوم بعصره في طبق صغير ونضيف عليه العسل الأبيض ونمزجهم جيداً.

يوضع كمية مناسبة من هذا المزيج على الكوع والركبتين ويدهن جيداً ثم يترك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.

نقوم بعد ذلك بشطف البشرة بالماء الفاتر ونقوم بدهن كريم مرطب على الكوع والركبتين.

نستمر على هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى الحصول على أفضل النتائج.

عند استخدام هذه الوصفة يحب الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة بعدها حتى لا يسبب في تهيج للجلد.

وصفة الزبادي والخل

يساعد الزبادي على التفتيح لاحتوائه على حمض اللاكتيك ويعتبر من مرطبات البشرة التي تساعد على ترطيب البشرة فتصبح ناعمة للغاية.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

الخطوات:-

نحضر بوله ونضع بها الزبادي وعليها الخل ونقوم بخطهم سويا حتى يتكون خليط كريمي.

نضع الخليط على الكوع والركبتين ويدهن ويترك لمدة من ربع ساعة إلى نصف ساعة ويشطف جيدا المكان بالماء البارد.

نقوم بتجفيف المنطقة جيدا.

نقوم بتجفيف المنطقة جيدا. نقوم باستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة جوز الهند وعصير الليمون

يحتوي جوز الهند على مجموعة من الفيتامينات التي تساعد على ترطيب البشرة وتفتيح لونها حيث يعتبر علاج جيد للتفتيح، ويحتوى الليمون على بعض الفيتامينات المهمة للبشرة ويساعد على إزالة الاسمرار وإزالة الجلد الميت.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

الخطوات:-