نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا اعملي ماسك النشا وماء الورد لتفتيح وشد البشرة بشكل فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ماسك النشا وماء الورد من الماسكات القوية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الإشراقة والحيوية، فهناك الكثيرين من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية بمكونات بسيطة للحصول على بشرة لامعة وجذابة بيضاء مثل الثلج خالية من العيوب دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا وماء الورد ومكونات آخرى ويعرف عن ماء الورد بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يقضي على حب الشباب وإحمرار الوجه، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد السحري لتبييض البشرة. فوائد ماسك النشا وماء الورد للبشرة سوف نقدم فوائد ماسك النشا وماء الورد الرهيبة للبشرة في المنزل وهى كالآتي:- يقضى على حب الشباب. يخفف من إحمرار البشرة المتهيجة. يعمل علي فتح المسام. يساعد النشا على إمتصاص الزيت الزائد من البشرة. يعمل على تهدئة الحروق. يزيل خلايا الجلد الميتة ويعزز من صحة البشرة. مكونات عمل ماسك التقشير من النشا وماء الورد يتكون ماسك التقشير من النشا وماء الورد على مكونات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:- نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد. خطوات التحضير سوف نقدم خطوات سهلة وبسيطة لعمل ماسك التقشير من النشا وماء الورد وهو كالتالي:- نقوم بإحضار وعاء صغير ونذوب فيه النشا مع الماء، ثم نضيف ماء الورد ونخلطهم جيداً. ثم نضع الوعاء على النار ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمى. نضعه في وعاء صغير نظيف ونضع منه على البشرة حتى يجف. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نحتفظ بالباقى لمرة آخرى. يستخدم هذا الماسك مرة كل أسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة. ماسك النشا والكركم يحتوي ماسك النشا والكركم على مكونات بسيطة وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من الكركم.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. خطوات التحضير سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل ماسك النشا والكركم وهى كالآتي:- نحضر وعاء ونخلط به المكونات جيداً، نضع منه القليل على البشرة حتى يمتصه الجلد. نغسل الوجه بالماء البارد، نقوم بدهن مرطب. نضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع بإنتظام حتى نحصل على نتائج مذهلة.

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