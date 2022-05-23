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تنعيم الشعر الخشن بسرعة، تهتم جميع الفتيات بجمال شعرهم لان الشعر هو تاج فوق راس كل فتاة فجمال الشعر يتمثل في نعومته وأنه يظهر بشكل انسيابي خالي من كل العيوب، وتتبع بعض الفتيات إلى بعض الوسائل التي تحصل بها على نعومة دائمة للشعر لأنها قد تعاني بعض الفتيات من بعض مشكلات الشعر مثل خشونة الشعر وتجعده ويعطي مظهر غير لائق فلابد من تقديم العناية الكافية به. تنعيم الشعر الخشن بسرعة خلطة هلام الصبار

المقادير ملعقتين كبيرتين من هلام الصبار.

ملعقة صغيرة من عسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نأتي بوعاء صغير ونضع به ملعقتين كبيرتين من هلام الصبار ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من عسل ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط جميع مكونات الخلطة مع بعض جيدا.

نفرد خلطة هلام الصبار على الشعر بأكمله مع ملاحظة أن الشعر يكون مبلل ونستخدم اليدين في توزيع الخلطة من الجذور حتى الأطراف.

نترك خلطة هلام الصبار على الشعر لمدة لاتقل عن نصف ساعة حتي يتخلل الخلطة إلي جميع بصيلات الشعر.

نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر ثم نستخدم الشامبو المناسب لنوع الشعر. خلطة الأفوكادو المقادير ثمرة واحدة من افوكادو.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير نهرس ثمرة واحدة من الأفوكادو في بوله صغيرة ثم نضيف إليها ملعقتين كبيرتين من عسل النحل ثم نضع عليهم ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وندمج مكونات الخلطة حتي يتم تجانسهم.

نفرد خلطة الأفوكادو على الشعر مع توزيعه جيدا على أجزاء الشعر ولابد من أن نغسل الشعر قبل فرد الخلطة عليها ونتركها لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسل الشعر. خلطة الحلبة المقادير أربعة ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نأتي بإناء صغير ونضع به بذور الحلبة حتى يتم نقعها ونضيف عليه الحليب ونتركها لمدة 60 دقيقة.

نقوم بطحن الحلبة ونضع عليها زيت جوز الهند والزبادي ونخلطهم مع بعض.

نغسل الشعر قبل وضع الخلطة عليه ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر جيدا. عمر شويل - جدة خلطة منزلية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وفرده بطريقة سريعة وجعله زي الحرير - ثقفني

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