نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتطلع سواد السنين.. ضعيها على ليفه الاستحمام هتنور جسمك والبشرة وهتزيل سواد 20 سنه في دقائق في المقال التالي

إليكم أقوى طريقة تساعدكم على الحصول على جسم أبيض وبشرة ناعمة كبشرة الأطفال وهي ماسك الحليب لتبييض الجسم والتخلص من الاسمرار والمناطق الداكنة، فهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث اسمرار في بعض المناطق في الجسم وخاصة في منطقة تحت الإبطين ومنطقة العانة، ويمكننا تقديم عدة وصفات طبيعية باستخدام مكون الحليب حتى تخلصي الجسم من أي اسمرار وتحصلي على جسم ناعم وأبيض بدون أي اسمرار. طريقة تحضير ماسك الحليب لتبييض الجسم مكونات تحضير الماسك:- كمية مناسبة من الحليب.

شوفان.

موز. طريقة التحضير:- قومي بهرس الموز جيدًا حتى يصبح خاليًا من أي تكتلات ويصبح ناعم تمامًا ثم أضيفي إليه الشوفان والحليب.

اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبحوا عبارة عن عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك حتى تنظفيه من أي مكياجات وكريمات ثم قومي بتطبيق العجينة على وجهك.

افردي العجينة جيدًا على وجهك واتركيها لمدة نصف ساعة وبعد أن تجف قومي بشطف وجهك مرة أخرى.

جففي بشرتك بعد تنظيفها من الخليط ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب يناسب نوع بشرتك. وصفة الحليب والنشا للتفتيح المكونات:- وعاء بلاستيكي صغير.

ثلاث ملاعق من الحليب.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

عدة قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بوضع الحليب مع النشا وعصير الليمون في الوعاء البلاستيكي وقلبي المكونات جيدًا بحيث تصبح متجانسة وناعمة.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ حتى يفتح المسام والغسول حتى ينظفها من الكريمات ومستحضرات التجميل وأي أتربة وشوائب.

بعد ذلك ضعي الخليط على بشرتك ودلكيها لمدة خمس دقائق ثم اتركي الخليط عليها حتى يجف تمامًا وبعد ذلك رطبيها.

يمكنك إضافة عصير الخيار إلى الخليط حتى تحصلي على أفضل ترطيب من الخليط لأن الخيار يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

كما يمكنك الاستغناء تمامًا عن النشا في حالة أن بشرتك جافة لأن النشا يزيد من جفاف البشرة وهو مفيد أكثر لأصحاب البشرة الدهنية.

كرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا ويمكنك تطبيقها على المناطق الحساسة في الجسم أيضًا حتى تخلصيها من الاسمرار. عمر شويل - جدة هتطلع سواد السنين.. ضعيها على ليفه الاستحمام هتنور جسمك والبشرة وهتزيل سواد 20 سنه في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتطلع سواد السنين.. ضعيها على ليفه الاستحمام هتنور جسمك والبشرة وهتزيل سواد 20 سنه في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.