ماسك الشوفان السحري لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

يستخدم ماسك الشوفان في إزالة آثار الحبوب وتقليل إفراز الدهون من البشرة، ويتم تحضيره بمكونات مفيدة جداً مثل عصير الليمون وماء البطاطس والشوفان، كما يحتوي الماسك على فيتامين E والبيكنج بودر وماء الورد وكلها مواد فعالة في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، ويمكنك استخدام الماسك على الوجه والجسم كله لتفتيح الأماكن الداكنة، وإذا كنتي من ذوات البشرة الحساسة يمكنك عدم إضافة الليمون والبيكنج بودر، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل ماسك الشوفان لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

مكونات ماسك الشوفان

يتم عمل الماسك بمواد طبيعية مفيدة للبشرة، وفيما يلي سنقدم لكم المكونات التي تلزم لعمل الماسك:

ماء ثمرة بطاطس متوسطة مبشورة.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ونصف شوفان مطحون ناعم.

طريقة عمل الماسك

سنقدم لكم فيما يلي طريقة بسيطة لعمل ماسك الشوفان لتفتيح البشرة:

نبشر ثمرة بطاطس متوسطة الحجم ثم نصفيها للحصول على ماء البطاطس. ثم نضيف عصير ليمونة ونضع الخليط لثواني على نار هادئة وسنلاحظ أن القوام بدأ يثقل. نرفع الخليط عن النار ثم نضيف ملعقة كبيرة ماء ورد ونذوب المكونات جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة لبن بودرة ونستمر في التقليب، ثم نزود ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نقلب المكونات جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ونفرغ كبسولة من فيتامين E. نستمر في التقليب للحصول على قوام كريمي وناعم، ثم نترك الماسك عشر دقائق ثم يوزع على الوجه. نترك الماسك على البشرة حتى يجف تماماً ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل تكرار استخدام الماسك مرة أسبوعياً.

ماسك لتفتيح الأماكن الداكنة

يستخدم هذا الماسك لتفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من البقع، ويتم تحضيره بالطريقة الآتية:

امزجي ملعقتين كبيرتين من السكر مع عصير ليمونة وملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ثم وزعي الماسك على البشرة بحركات دائرية واتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

فوائد الشوفان للبشرة

يدخل الشوفان في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة، ومن أهم فوائده ما يلي: