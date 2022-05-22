ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالنشا، يمكنك إزالة شعر الجسم الزائد نهائياً بعدة طرق، وهناك طرق صحية وطرق غير صحية قد تسبب لكِ الإصابة بالكثير من الأمراض، وتتمثل أدوات إزالة الشعر في السويت والشفرات والكريمات أو يتم الإعتماد على أجهزة الليزر، السويت تسبب الشعور بألم شديد والشفرات والكريمات تزيد من كثافة ونمو شعر الجسم وظهور أماكن داكنة، أما أجهزة الليزر تحتاج إلى تكلفة عالية وقد تسبب حروق بشرة الجسم والإصابة بحساسية شديدة، لذلك جميعها طرق تسبب التعب للفتيات والسيدات، لذلك يلجأن إلى الاعتماد على الوصفات الطبيعية، ويمكن استخدام النشا في إزالة شعر الجسم الزائد بكل سهولة دون تعب أو تكلفة، فهو يساعد على تفتيح بشرة الجسم وازالة الشعر، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تحضير النشا لازالة الشعر.

وصفة النشا لإزالة الشعر

تستخدم الأمهات النشا في طهي بعض أنواع الحلويات، كما تضيفه إلى اللحوم لتنظيفها، ويدخل في مكونات وصفات البشرة والشعر، حيث يجعل بشرة الجسم ناصعة البياض ويزيل الأماكن الداكنة، كما يساعد في إزالة شعر الجسم الزائد الذي يسبب الإزعاج للفتيات عند ارتداء الملابس، لذا يمكنك استخدامه من خلال توفير المكونات التالية.

ثلاث ملاعق من النشا.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يحتوي النشا في مكوناته على مركبات هلامية تساعد على الالتصاق بالشعر وسهولة إزالته والتخلص منه، كما يساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد، وتبييض وتفتيح لون البشرة الداكنة، كما إنه من المكونات الغير مكلفة على السيدات، لذا يمكنك استخدامه بكل سهولة لإزالة شعر الجسم الزائد، ويتم تحضير الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

نضع زيت الزيتون وعصير الليمون والنشا في إناء ونقلب جميع المكونات.

بعدها نقوم بتوزيع الخليط على مكان الشعر المراد إزالته.

نترك الخليط على شعر الجسم لمدة ربع ساعة.

نقوم بشد الخليط في اتجاه عكس نمو شعر الجسم.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ وتنظيفها.

فوائد النشا لإزالة الشعر