توريد وتبييض الكعبين بكريم دم الغزال هينور كعب رجلك في دقائق نتيجة هتبهرك مناول استعمال

تعد طريقة عمل كريم دم الغزال في المنزل هي واحدة من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الفتيات على مواقع الإنترنت، حيث يعد دم الغزال هو عشبة حمراء اللون والتي يتم طحنها حتى تدخل في تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساهم في حل مشاكل البشرة وتشقق الكعبين وغيرها، كما أنه يتم إدخالها في عمل صبغات الشعر للحصول على اللون الأحمر وسنقوم بتوضيح طريقة عمل الكريم بخطوات سريعة ومكونات بسيطة.

طريقة عمل كريم دم الغزال في المنزل

يمكنك استخدام عشبة دم الغزال لتحضير الكثير من الوصفات التي تعالج مشكلة تشقق القدمين حيث:-

يمكنك خلط دم الغزال مع أي كريم من الكريمات المرطبة التي تستخدم لترطيب القدمين وقلبيهم.

ثم ادهني قدمك بها ثم ارتدي جوارب قطن قبل النوم وقومي بغسلها صباحًا.

أو يمكنك وضع دم الغزال مع زيت الخروع وعدة قطرات من ماء الورد وضعيهم على قدميك في الليل ولكن يجب تنظيف قدمك في النهار.

وكذلك يستخدم زيت الزيتون مع دم الغزال لعمل وصفة تقشير وتنعيم للقدمين وضعيهم على قدمك بنفس الطرق السابقة.

وصفة دم الغزال والحناء للشعر

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الحناء.

نصف ملعقة كبيرة من دم الغزال المطحون.

طريقة التحضير:-

قومي بخلط كل من الحناء ومسحوق دم الغزال مع بعضهم في علبة صغيرة ومعقمة وجافة ثم قلبي الخليط حتى يتجانس.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك وابدئي في فرد الخليط عليه لمدة خمس دقائق.

ثم اتركيه على شعرك لمدة حوالي ثلاث ساعات على الأقل ثم قومي بغسل شعرك بماء بارد.

يجف استخدام أي نوع بلسم مفيد لشعرك بعد غسله حتى لا يصيبه الجفاف وستحصلي على أفضل شعر مصبوغ بالحناء.

وصفة الفازلين ودم الغزال لترطيب الوجه

المكونات:-

كريم فازلين طبي.

ربع ملعقة دم غزال مطحون.

طريقة التحضير:-