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من الوصفات المميزة والتي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات هي طريقة تحضير ماسك كريم لبان الذكر والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، وكان هذا الماسك واحد من أفضل الماسكات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة ويمكنك تجربته على اليدين وليس الوجه فقط، كما أن هذه الوصفة يمكنك تجربتها على المناطق الحساسة التي تحتاج إلى التفتيح، وسنقوم بتوضيح طريقة تحضيرها بالتفصيل فيما يلي. طريقة ماسك كريم لبان الذكر والنشا للتفتيح يمكنك تحضير وصفة وطريقة تحضير ماسك لبان الذكر والنشا للتفتيح عبر اتباع الخطوات التالية:- ضعي ملعقة واحدة صغيرة من اللبان الذكر المطحون وانقعيه في كوب كبير من الماء ثم ضعي الكوب على البوتاجاز على نار هادئة.

بعد ذلك أضيفي نشا الذرة بمقدار ملعقة صغيرة إلى مسحوق اللبان الذكر وقلبيه بملعقة معدنية وحتى تذوب المكونات مع بعضها.

ارفعي القدر من على النار واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يبرد وضعيه في علبة زجاجية صغيرة وضعيه بعد ذلك عدة دقائق في الثلاجة كي يتماسك.

قبل وضعه على المنطقة المراد تفتيحها قومي بتنظيف المنطقة جيدًا وتجفيفها ثم ابدئي في فردها على الوجه أو المناطق الحساسة.

اتركيه لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطف المنطقة بماء فاتر ثم قومي بترطيبها واتبعي هذه الوصفة مرتين على الأكثر من كل أسبوع. ماسك لبان الذكر للهالات السوداء المكونات:- ملعقتان كبيرتان من مسحوق اللبان الذر.

ملعقة واحدة من ل من الزبادي الطبيعي والعسل الأبيض. طريقة التحضير والاستخدام:- ضعي الزبادي في وعاء عميق ثم أضيفي ملعقة العسل الأبيض ومسحوق اللبان الذكر.

قلبي الخليط حتى يتجانس ويصبح متماسك ومختلط تمامًا ثم ضعيه في علبة زجاجية.

اغسلي بشرتك ثم قومي بفرد الخليط على المناطق التي تظهر عليها هالات سواء واتركيها لمدة نصف ساعة عليها.

نظفي بشرتك بعد أن يجف الخليط من عليها بالماء الدافئ والغسول ثم قومي بغسلها مرة أخرى بماء بارد لغلق المسام.

للحصول على نتائج مميزة قومي بتكرار الوصفة بشكل يومي وستجدي أن الهالات قد اختفت تمامًا وبشرتك أصبحت نضرة ونقية. عمر شويل - جدة هيخليكي عروسه حتي لو 50 سنه.. كريم لبان الدكر بديل الكولاجين للبشرة والجسم شد وتبييض فوري - ثقفني

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