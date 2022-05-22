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نقدم لكم اليوم طريقة استخدام الخميرة وزيت الزيتون لتطويل الشعر وأن تنعم بشعر انسيابي ناعم تمامًا وبدون أي تشابك و تجاعيد، فالشعر الناعم هو بمثابة حلم كبير بالنسبة للكثير من الفتيات التي تعاني من مشاكل متعددة في شعرها من التساقط الكبير والتقصف مما يجعل مظهر شعرها مزعج ويؤثر بشكل كبير شكلها، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح واحدة من أفضل الطرق التي تعمل على تنعيم الشعر وتطويله وخاصة بالنسبة للأشخاص التي يطوّل شعرها بشكل بطئ. طريقة الخميرة وزيت الزيتون لتطويل الشعر مكونات الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس تمامًا.

ثم قومي بتغطيتها لمدة ساعة كاملة حتى تتفاعل الخميرة مع المكونات يجب أن تكون في مكان دافئ جدًا.

بعد ذلك قومي بتطبيق الوصفة على شعرك المبلل ودلكي جيدًا من جميع الجوانب ثم قومي بتركه على شعرك لمدة ساعة تقريبًا.

ثم قومي بتنظيف شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين من كل أسبوع لمدة شهر كامل. وصفة القرفة وزيت جوز الهند للشعر مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. خطوات التحضير:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ومختلطة وبدون أي تكتلات.

اغسلي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى قسمين وطبقي الوصفة على كل قسم بشكل متساوي ودلكي جيدًا.

ارفعي رأسك ولفيه على شكل كعكة وقومي بتغطيته بغطاء الرأس واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.

اشطفي شعرك بعد ذلك ثم قومي بترطيبه بالزيت المرطب المناسب له وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا. وصفة العسل وزيت جوز الهند للشعر مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من العسل الخام. طريقة تحضير الوصفة:- أضيفي كل المكونات على شعرك ويجب التركيز على أطراف شعرك بالأكثر.

اتركيه لمدة ساعة على شعرك ثم قومي بشطفه وتنظيفه جيدًا ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة طولي شعرك لركبك.. اسرع خلطة لتطويل الشعر القصير بسرعه جنونية 4 سم في اسبوعين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طولي شعرك لركبك.. اسرع خلطة لتطويل الشعر القصير بسرعه جنونية 4 سم في اسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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