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إليكم طريقة تحضير واستخدام وصفة زيت الزيتون والخل لإزالة الشعر الزائد من الجسم، حيث أن هذه الوصفة مفيدة بالنسبة لشعر الوجه ولشعر الجسم كله من جميع المناطق، وتعد مشكلة الشعر الزائد هي أحد المشاكل التي قد تتسبب في أرق الأنثى بسبب التفكير في طريقة التخلص منها من الجذور وبدون أن تظهر بعد يومين أو ثلاثة من وقت إزالتها وفي نفس الوقت لا تكون مؤلمة ولا مكلفة، ولذلك جئنا لك بحل سحري ووصفة فعالة تقوم بتسهيل الكثير عليك. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والخل لإزالة الشعر مكونات الوصفة:- كمية مناسبة من الخل الأبيض.

شفرة حلاقة نسائية.

زيت زيتون. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بإضافة الخل الأبيض في وعاء حجمه مناسب ثم قومي بغمس شفرة الحلاقة بداخل الخل.

وقومي بتمريرها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

بعد ذلك قومي بتكرار هذه الخطوة حتى تلاحظي إزالة الشعر تمامًا ومن الجذور.

و كرريها حتى تنتهي من المنطقة المراد تنظيفها من الشعر الزائد.

ثم قومي بترطيب المنطقة بواسطة زيت الزيتون ودلكي جيدًا لمدة حوالي عشر دقائق أو أكثر ثم قومي بغسلها بماء فاتر.

من الأفضل تطبيق هذه الطريقة قبل الاستحمام أو أثنائه حتى تنفتح مسام الجلد عند الإزالة ويمكنك تكرارها مرتين من كل أسبوع وصفة الخل والملح لإزالة الشعر المكونات:- كوب كبير من الملح الأبيض.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض. طريقة تحضير الوصفة:- أضيفي الملح إلى نصف كوب من الخل وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس و ممتزج تمامًا.

بعد ذلك قومي بإزالة شعرك بالطريقة التي تناسبك سواء بالسويت أو بأي طريقة أنت معتادة عليها.

يجب تنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها قبل وضع الخليط عليها تجنبًا لأي شوائب أو بكتيريا ضارة.

ثم قومي بدهن جسمك أو المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالخليط و دلكي جيدًا ثم اتركيها لمدة نصف ساعة.

و يمكنك إزالته وشطفه من على المنطقة بالماء الفاتر أو الماء البارد ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد للحصول على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة كنز رباني أرخص من الليزر تخلصي من شعر الجسم والوجه وفوق الشفايف وتبييض للاماكن السواداء في دقائق - ثقفني

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