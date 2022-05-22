حلى سهل بارد بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز لم تجربوه من قبل

حلى سهل بارد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدته الصحية، كما يقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم في المناسبات، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى السميد البارد بالقشطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى سهل وسريع بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى سهل بارد

يتكون حلى سهل بارد من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى

4 أكواب حليب.

3 ملاعق كبيرة من نشا القمح.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب ونصف سكر.

مقادير الطبقة الثانية

4 أكواب حليب.

3 ملاعق كبيرة ونصف نشا القمح.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

كوب ونصف سكر.

للتزيين

جوز الهند.

فستق.

بندق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى سهل بارد في طبق التقديم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والقمح، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي على البارد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف نشا القمح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الكاكاو ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط، ثم نضع الحلة جانبا.

بعد ذلك نحضر حلة أخرى ونضيف إليها الحليب والسكر والدقيق، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي على البارد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف نشا القمح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع كل حلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى الغليان.

بعد ذلك نرفع كلا الوعائين (القدرين) من على النار.

ثم نسكب كل خليط في وعاء آخر له فم.

ثم نحضر قوالب صغيرة، ثم نغسلها بالماء البارد.

بعد ذلك نوزع في كل قالب طبقة من الخليط الأبيض، ثم طبقة من الخليط البني إلى أن نملأ القوالب.