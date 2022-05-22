طريقة عمل الدوناتس في 30 دقيقة بزبدة و بدون زبدة في البيت و لا أروع منها

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طريقة عمل الدوناتس، تعتبر الدوناتس من الحلويات التي بعشقها الصغار والكبار ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، لأنها تحتوي على مكونات بسيطة، كذلك يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، حيث يمكن قليها في الزيت أو خبزها في الفرن، سوف نوضح تلك الطرق بالتفصيل من خلال هذا المقال. طريقة عمل الدوناتس المقلية يمكنك التعرف على طريقة عمل الدوناتس من خلال السطور التالية: المكونات المطلوبة

كوبان ونصف من الدقيق.

ذرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.

50 جرام من الزبدة.

فانيليا.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

زيت للقلي. طريقة تحضير الدوناتس في وعاء عميق ضعي الدقيق، البيكنج بودر، الفانيليا، الملح، السكر، حبة البيض. أضيفي الزبدة والحليب إلى الخليط السابق. اعجني المكونات لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على عجينة لينة. تترك لمدة ساعة حتى ترتاح. قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش دقيق، يجب أن تكون بسمك 2 سم. قطعي العجينة إلى دوائر بواسطة قطاعة كبيرة، ثم قومي بعمل دوائر أخرى صغيرة بداخلها. كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية، ثم اتركيها حتى ترتاح مرة أخرى. في مقلاة عميقة ضعي كمية من الزيت ، ثم قومي بوضعها على النار واتركيه حتى يسخن. قومي بتحمير وحدات الدوناتس حتى تحصلين على لون ذهبي. يمكنك تزيينها بالشكولاته بعد أن تبرد. طريقة عمل الدوناتس بدون زبدة من الممكن أن تصنعي الدوناتس بدون إضافة الزبدة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: المكونات المطلوبة كوبان من الدقيق.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

حبة من البيض.

سكر بودرة وذلك حسب الرغبة.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير الدوناتس بدون زبدة في البداية يمكنك وضع ملعقة الخميرة داخل كوب الحليب وتركها حتى تتضاعف حجمها. الخطوة التالية هي إحضار وعاء بلاستيكي عميق ضعي الدقيق، البيكنج بودر، السكر، الملح، الفانيليا. قومي بإضافة خليط الحليب مع الخميرة، بالإضافة إلى حبة البيض. اخلطي المكونات جيدا حتى يتكون لديك عجينة متماسكة، ثم اتركيها جانبا حتى يتضاعف حجمها. افردي العجينة على سطح العمل بواسطة النشابة، ثم قومي بتقطيعها باستخدام قطاعة الدوناتس. قومي بتسخين الزيت ثم اقلي حبات الدوناتس حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي. ثم ضعيها على مناديل ورقية حتى تتخلص من الزيت الزائد. ثم تزيينها باستخدام السكر البودر. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدوناتس في 30 دقيقة بزبدة و بدون زبدة في البيت و لا أروع منها - ثقفني

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