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يزداد البحث يومًا بعد يوم عن كيفية عمل خبز التورتيلا في المنزل لعمل الشاورما والأكلات الخفيفة التي يتم تحضيرها في الخبز مثل الكريب والساندويتشات الشامية، وخبز التورتيلا احتل مكانة كبيرة جدًا وواسعة في مجتمعنا الشرقي بالرغم من فرنسيته، ويُباع الخبز التورتيلا في كل السوبر ماركت والمحلات والمخابز ولكن ليس هناك أي ضمان لمدى صحة وسلامة المنتجات الخارجية ولذلك من الصحي والأفضل لك ولأطفالك هو تحضيره في المنزل بنفس الطريقة والخطوات. كيفية عمل خبز التورتيلا في المنزل مكونات الوصفة:- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة من كل من السكر والملح.

كوب ماء فاتر. طريقة التحضير بالخطوات:- قومي بخلط كل من الزيت والدقيق والملح في وعاء بلاستيكي مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتم خلط الزيت مع الدقيق كليًا.

اعجني المكونات جيدًا بيديك ثم قومي بإضافة الماء بشكل تدريجي حتى تصبح العجينة لينة وطريّة.

ثم قومي بتركها في غرفة دافئة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

بعد أن تختمر العجينة قومي بتقطيعها إلى قطع متساوية وحجمها متوسط والعدد يكون بحسب الكمية المراد تحضيرها وتكفي لعدد الأفراد.

أحضري سطح خشبي مستوي وقومي برّش الدقيق عليه أو على الرخامة.

وقومي بفرد كرات العجين بواسطة النشابة حتى يصبح سمكها رفيع جدًا.

ضعي طاسة قلي غير لاصقة على النار وسخنيها قليلًا ثم قومي بوضع الخبز بداخلها حتى ينضج الخبز.

وقومي بإخراجه وضعيه على قطعة قماش وغطيه جيدًا. طريقة عمل خبز التورتيلا للرجيم المكونات:- دقيق أسود.

كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح. طريقة التحضير:- قومي بوضع الدقيق والملح والبيكنج باودر والماء في وعاء واحد بلاستيكي واخلطيهم جيدًا إما بيديك أو بالعجانة اليدوية.

ثم قومي بتغطيته بورق من النايلون.

اتركي الوعاء على جنب لمدة نصف ساعة حتى تختمر العجينة.

وقومي بتشكيل كرات العجينة بشكل متساوي وبنفس الطريقة السابقة قومي بوضعها في طاسة القلي وحمرّيها.

هذا النوع من الخبز هو مناسب للأشخاص التي تساهم في تخسيس الوزن الزائد. عمر شويل - جدة لكل أنواع السندوتشات.. خبز التورتيلا والشاروما بالعجينة السائلة هش وخفيف بمكونات اقتصادية - ثقفني

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