وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسه الحلواني المرملة المكرملة بمقادير مظبوطة بطعم يجنن

البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، مع العلم أنه يوجد أكثر من حشوة للسمبوسة مثل بسبوسة بجوز الهند، بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة بالقشطة، بسبوسة بالكنافة، وغيرها من الوصفات المختلفة، حيث تكون طريقة التحضير سهلة وبسيطة، ولكن أن يتم تسويتها بعناية وحذر، ويجب أن يكون الشربات ساخن والبسبوسة ساخنة، لكي تكون طريه وناجحة، وليس الكثير من النساء يعرفن طريقة تحضيرها، ونحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم مكونات وطريقة تحضير البسبوسة بكل سهولة، كل ما يجب عليكم فعلة هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البسبوسة الحلواني في البيت بطعم أحلى من الجاهزة

لا يوجد شئ أفضل من الحلوى التي تم تحضيرها في المنزل، لأنكِ بهذه الطريقة واثقة تماما أنها صحية ونظيفة ولا يوجد بها أي ملوثات ولا بكتريا، لأنه لا يوجد أغلى من الأطفال نهتم بهم وبالطعام الخاص بهم، والآن سوف نقدم لكم مكونات البسبوسة:

نصف كيلو من البسبوسة.

علبة ونصف من الزبادي السادة.

ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة ونصف من السمن البلدي.

ربع كوب من الجوز الهند البودرة.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت

الحلويات لابد من وجودها في البيت وخصوصا إذا كان في هذا البيت أطفال، وعلى الرغم من أنها طعمها لذيذ، ولكن يجب أن نتناولها بحذر شديد حتى لا تكون ضارة على صحتنا، ولا تكون سبب في إصابة الشخص بالسكر، وإليكم خطوات تحضيرها: