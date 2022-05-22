اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله بمكون عجيب في منزلك وبدون رجوع مرة اخري

الشعر الزائد من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء، لأن عملية إزالته صعبة ومتعبة جدا، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الوسائل المستحدثة في التخلص وإزالة الشعر الزائد مثل، السويت، الشمع، والليزر، وغيرها، ولكن جميعهم مؤلمة جدا، وينتج عنها اسمرار في المنطقة التي استخدمت فيها، وبعد تفكير طويل من جميع النساء للبحث والوصول على طريقة طبيعية لإزالة الشعر، وهذا هو سبب حدثينا اليوم في هذا المقال، لكي نوضح لكم مكونات وطريقة استخدام هذه الوصفة السحرية والرائعة، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم إزالة الشعر في البيت

معظم الكريمات التي توجد في الصيدليات تحتوي على مواد كيميائية ضارة، تؤثر على البشرة، وبما أن الشعر يظهر في مناطق حساسة، لابد من اتخاذ الحذر عند استخدام أي نوع كريم، ولذلك لا يوجد أفضل من الكريمات الطبيعية، لأن جميع مكوناتها طبيعية مائة في المائة، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من الشبة.

ملعقة من البيكنج صودا.

القليل من عصير الليمون.

ملعقة من معجون الأبيض.

طبق لتحضير الكريم فيه.

طريقة تحضير واستخدام الكريم للتخلص من الشعر الزائد

لابد من اهتمام المرأة بنفسها، ويعتبر الشعر الزائد من أهم الأشياء التي يجب التخلص منها، لأنه في حقيقة الأمر ظهور الشعر يشعر المرأة بالخجل أمام ولا يكون لديها ثقة في نفسها، وعلى وجه الخصوص الأماكن الأكثر ظهورا أمام زوجك، وإليكم خطوات التحضير: