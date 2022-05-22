هتبقى ملكة جمال .. معجزة كريم ميبو والنشا المبهر لتفتيح البشرة والجسم والاماكن الحساسة من اول استعمال

هتبقى ملكة جمال .. معجزة كريم ميبو والنشا ، تبحث كل فتاة عن طريقة تساعدها في الحصول على بشرة ناصعة البياض، خاصة إذا كانت مقبلة على الزواج وتريد أن تحصل على نتائج سريعة ولا يمكن أن تحصلين على ذلك إلا بعد أن تقدمين على استخدام الخلطة الرهيبة التي تدمج بين كريم ميبو والنشا.

ونحن سوف نساعدك سيدتي ونستعرض لك أسهل طرق تحضير واستخدام الخليط للحصول على بشرة بيضاء كالثلج وناعمة كالحرير دون أن تترك آثار ضارة على الجلد.

هتبقى ملكة جمال .. معجزة كريم ميبو والنشا

يعتبر كريم ميبو والنشا من أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتي يمكنها أن تعطيك نتائج مبهرة جداً فقط قومي باتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

3 ملعقة كبيرة كريم ميبو.

3 ملعقة نشا.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبير ماء ورد.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم خلط النشا مع ماء الورد واستمري في التقليب حتى الذوبان.

بعد ذلك يتم إضافة كريم ميبو واخلطي المكونات مع أخرى ومن ثم يوضع عصير الليمون قلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد.

حتى أن يصبح الكريم شبه كريم سائل.

يتم تطبيق الكريم على البشرة وتركه لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت المحدد يتم غسل الوجه بالماء الفاتر واحرصي على أن تقومين بتمرير مكعب الثلج لأنه يعمل على غلق المسام.

ثم يتم تجفيف البشرة بشكل جيد كما يكون من الأفضل أن يتم استعمال كريم مرطب.

كريم ميبو والنشا والزبادي

من أحد أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على التفتيح الفوري والسريع وتستخدم كالآتي:

المكونات:

3 ملعقة نشا.

1 ملعقة زبادي.

2 ملعقة كريم ميبو.

2/1 ليمونة.

طريقة التحضير: