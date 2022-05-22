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تحرص الأمهات دائما على تحضير الساندويتشات لأطفالهم من أجل وجبات الإفطار خاصة عند ذهابهم إلى المدارس، و الرغيف الفينو من أفضل أنواع الخبز التي يمكن وضع أي حشو بها من أنواع الجبن واللحوم البيضاء، لذلك سنقدم لكم في المقال التالي مجموعة من الطرق السهلة والبسيطة من أجل عمل أفضل عيش فينو للأطفال. طريقة عمل الرغيف الفينو خميرة جافة.

مياه دافئة.

سكر.

ملح.

زيت.

دقيق أبيض. طريقة التحضير: في كوب وضع المياه الدافئة والخميرة.

نتركهم على جنب لتتفاعل.

إضافة السكر والملح والدقيق.

وضع الخليط الأول على الخليط الثاني.

الحصول على عجينة ناعمة.

الحصول على عجينة ناعمة. تقسيم العجين إلى كرات متوسطة.

تركه لمدة ساعتين لترتاح.

في صينية نقوم بتشكيل العجين على شكل اسطواني.

تركها لمدة ساعتين لترتاح.

إدخال الصينية في الفرن الساخن.

إخراج بعد ارتفاعه وحصوله على لون ذهبي. تحضير العيش الفينو المكونات: خميرة جافة.

مياه دافئة.

سكر.

ملح.

زيت.

سمسم.

حبة البركة.

محسن الخبز.

محسن الخبز. كما يجب إضافة دقيق أبيض. طريقة التحضير: حيث أنه في البداية يجب أن يكون في كوب وضع المياه الدافئة والخميرة والسكر ومحسن الكيك.

كما أنه يجب أن نتركهم على جنب لتتفاعل.

في وعاء آخر نضع الدقيق و الخلط ببطء.

وضع الخليط الأول على الخليط الثاني.

الحصول على عجينة لينة.

لا بد من دهن العجينة بالزيت.

كما أنه تحتاج إلى تقسيم العجين إلى كرات متوسطة.تركه لمدة ساعتين لترتاح.

حيث أنه في صينية كبيرة نقوم بتشكيل العجين على شكل اسطواني.

كما أن الخطوة التالية هي أن نقوم بتركها لمدة ساعتين لترتاح.

كما أنه فيما بعد تحتاج إلى وضع الصينية في الفرن الساخن.

إخراج الصينية بعد ارتفاع العجين وحصوله على لون ذهبي. عمر شويل - جدة 24 رغيف فينو من كيلو دقيق احلي من بتاع الأفران في 15 دقيقة فقط - ثقفني

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