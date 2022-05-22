فطائر السمسم المحشية بحشوة سهلة واقتصادية وبألذ طعم

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فطائر السمسم المحشية ، من أشهي وألذ المخبوزات التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة داخل المنزل لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، فهي لا تحتاج إلي تخمير فهي من الفطائر السهلة والسريعة التي يتم تجهيزها بكل سهولة، وتعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة بالمنزل وتعتبر من الفطائر المغذية والمفيدة تمتاز بطعم رائع ولذيذ، كما أنها تتميز برائحة رائعة ترجع إلي احتوائها على السمسم الذي يكسبها مذاق رائع وشهي جداً، مناسبة جداً في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السمسم المحشية بطعم رائع ومذاق لذيذ جداً.
مكونات عمل فطائر السمسم المحشية
تتكون الفطائر من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الزبادي.
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الزيت النباتي.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة ملح.
للوجه
- صفار بيضة (يحتفظ بها من نفس كمية البيض المستخدم لعمل الفطائر).
- ملعقة من الحليب.
- ملعقة من الزيت النباتي.
للحشو
- كوب من الجبنة الفيتا.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر السمسم المحشية بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الزبادي ثم نضيف الحليب والزيت ثم نضيف البيض.
- ثم نضيف السكر والملح ثم نمزج المكونات بشكل جيد حتي تمتزج مع بعضها البعض وتصبح متجانسة.
- نضيف نصف كمية الدقيق ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب المكونات بالملعقة حتي يختفي الدقيق.
- ثم نضيف كمية الدقيق المتبقية ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية.
- تترك في الوعاء مع مراعاة تغطيتها لمدة خمس دقائق فقط.
طريقة تحضير الحشوة
- في طبق صغير نضيف الجبنة ثم نضيف البربريكا ثم نضيف البقدونس المفروم ونخلط المكونات معاً بشكل جيد.
- ثم نحضر العجينة ثم نقوم بعجنها باليد مرة أخرى على سطح صلب، ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرة ثم نقوم بتقسيمها إلي نصفين.
- نقسم كل جزء إلي حوالي 6 قطع صغيرة ثم نشكل كل كرة على شكل دائرة صغيرة، ثم نرص قطع العجينة على صينية.
- ثم نقوم بتغطيتها حتي لا تجف قطع العجين، ثم نقوم بفرد كل كرة من كرات العجين على شكل دائرة بسمك متوسط.
- نضع بداخلها في المنتصف القليل من الحشوة ثم نغلق أطراف العجينة جيداً على الحشوة ثم ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- نقوم بخفق صفار البيض مع الحليب وملعقة من الزيت ويستخدم الخليط لدهن الفطائر.
- تدهن فطائر السمسم بخليط صفار البيض والحليب من جميع الجوانب ثم ترش بالسمسم حتي يتغطى الوجه تماماً.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتي ننتهي من كل الكمية، ثم نقوم بعمل خطوط في وجه كل قطعة باستخدام سكين حادة دون أن نقطع العجينة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 إلي 25 دقيقة، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن وتترك حتي تبرد، ثم تقدم بالهنا والشفا.
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