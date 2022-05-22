فطائر السمسم المحشية بحشوة سهلة واقتصادية وبألذ طعم

فطائر السمسم المحشية ، من أشهي وألذ المخبوزات التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة داخل المنزل لا تحتاج إلي الكثير من الوقت، فهي لا تحتاج إلي تخمير فهي من الفطائر السهلة والسريعة التي يتم تجهيزها بكل سهولة، وتعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة بالمنزل وتعتبر من الفطائر المغذية والمفيدة تمتاز بطعم رائع ولذيذ، كما أنها تتميز برائحة رائعة ترجع إلي احتوائها على السمسم الذي يكسبها مذاق رائع وشهي جداً، مناسبة جداً في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السمسم المحشية بطعم رائع ومذاق لذيذ جداً.

مكونات عمل فطائر السمسم المحشية

تتكون الفطائر من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

للوجه

صفار بيضة (يحتفظ بها من نفس كمية البيض المستخدم لعمل الفطائر).

ملعقة من الحليب.

ملعقة من الزيت النباتي.

للحشو

كوب من الجبنة الفيتا.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر السمسم المحشية بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الزبادي ثم نضيف الحليب والزيت ثم نضيف البيض. ثم نضيف السكر والملح ثم نمزج المكونات بشكل جيد حتي تمتزج مع بعضها البعض وتصبح متجانسة. نضيف نصف كمية الدقيق ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب المكونات بالملعقة حتي يختفي الدقيق. ثم نضيف كمية الدقيق المتبقية ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية. تترك في الوعاء مع مراعاة تغطيتها لمدة خمس دقائق فقط.

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