مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة بطعم أحلي من الجاهز

يعتبر البرجر من الأكلات السريعة التي يعشقها الكثير سواء الكبار او الصغار، وتسعى الكثير من السيدات للبحث عن أفضل طريقة لتحضير البرجر ليعطي نفس مذاق المطاعم، على الأقل سيكون موثق به ومكوناته من داخل المنزل، وبتكلفة أقل من الخارج، وتحضير البرجر لا يتطلب الكثير فهو سهل التحضير ومكوناته بسيطه جدا، وهو من أحد طرق تشكيل اللحم المفروم، كما يوجد نوع آخر وهو برجر الفراخ ولكن ما يفضله الكثير هو برجر اللحم، لذا سنقدم لكم طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة في دقائق بدون ما يكش.

طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة في دقائق بدون ما يكش

يعتبر البرجر من الوجبات السريعة التحضير التي لا تتطلب الكثير من الوقت، وكذلك لا تتطلب مكونات كثيرة، وتحضير البرجر سنحتاج إلي؛

كيلو من اللحم المفروم.

عدد ٢ بصلة كبيرة مبشورة .

توابل البرجر يمكن شراؤها من العطار.

القليل من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع كوب من فول الصويا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير؛

نقوم بوضع اللحم المفروم في إناء ثم نضيف باقي المكونات.

يتم التقليب الجيد حتى تندمج جميع المكونات معاً.

يتم تشكيل البرجر على شكل دوائر متساوية .

يترك البرجر لمدة حوالي خمسة دقائق داخل الثلاجة حتى يتماسك.

بعد ذلك يتم تسوية البرجر في مقلاة من التيفال بها القليل من الزيت .

يتم التقليب بعد دقيقتين على كل ناحية او حتى تمام النضج.

يتم إخراج البرجر من المقلاة بعد تمام النضج.

طريقة تحضير سندوتش البرجر